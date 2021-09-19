Большой скандал в МВФ: директора фонда обвинили в злоупотреблениях на предыдущей работе

Кристалина Георгиева была исполнительным директором Всемирного банка до того, как пошла работать в МВФ. Скандал разгорелся как раз вокруг 2017 – 2018 годов, и фигурируют там имена высших руководителей учреждения.

Тогда при формировании влиятельного рейтинга стран Doing Business 2018 позиции Китая и нескольких других стран завысили. По меньшей мере, так утверждают в расследовании, проведенном по заказу Всемирного банка.

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Расследование выявило проблемы во Всемирном банке при формировании рейтинга Doing Business 2018

Юридическая фирма WilmerHale по заказу Всемирного банка провела расследование. В опубликованном 15 сентября отчете говорится, что руководство банка завышало рейтинг Китая в рейтинге Doing Business 2018.

Причем делало это, оказывая "неоправданное давление" на персонал, который занимался формированием указанного рейтинга.

Сейчас Всемирный банк прекратил публикацию ежегодного рейтинга Doing Business (рейтинг стран по легкости или сложности ведения там бизнеса), чего не бывало от его основания в 2004 году.

А госпожа Кристалина Георгиева вынуждена оправдываться. Она, собственно, решительно отвергла обвинения.

Я в корне не согласна с выводами и толкованиями расследования,

– заявила Георгиева.

Впрочем, по ее словам, с выводами расследования правление МВФ таки ознакомлено. Банковская коллегия должна собраться для обсуждения ситуации, но когда именно – неизвестно.

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Кому выгодно было формировать ложный рейтинг стран

В отчете WilmerHale указано, что Китай мог влиять на Всемирный банк именно через Георгиеву и тогдашнего президента ВБ Джима Йонга Кима.

Выгода Китая – это большая привлекательность для инвесторов и желающих вести бизнес на территории страны.

– это большая привлекательность для инвесторов и желающих вести бизнес на территории страны. Выгода же Всемирного банка была в том, что он благодаря вливаниям Китая увеличивал свой капитал.

была в том, что он благодаря вливаниям Китая увеличивал свой капитал. Именно в 2018 году он вырос на 13 миллиардов долларов, а доля акций Китая – с 4,68% до 6,01%.

В ответ рейтинг Китая в Doing Business 2018 (опубликован в октябре 2017) вырос на 7 пунктов – с 85 до 78 места.

Также в расследовании WilmerHale говорится о похожих реверансах со стороны Всемирного банка в сторону Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.