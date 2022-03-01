В банке объяснили, что эти блокировки проходят в рамках исполнения закона России о противодействии финансированию терроризма.

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Сбербанк блокирует карты россиян, пожертвовавших деньги в украинские фонды

Следовательно, Сбербанк требует предоставить "объяснение о необходимости проведения операции по перечислению средств".

В результате карту могут заблокировать или заморозить для выяснения требуемой информации. В частности, речь идет об источнике получения средств или цели осуществления конкретной операции.

Таким образом, государство обычно пытается сражаться в финансировании террористической или экстремистской деятельности. Пока известно, что так действует только Сбербанк и неизвестно будут ли поступать другие российские банки.