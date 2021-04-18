Планируют повысить зарплаты работникам, – ожидания украинских компаний на ближайший год
В течение следующих 12 месяцев более половины украинских компаний планируют повысить зарплату работникам. Взамен снижать зарплату намерены всего 2% предприятий.
Источник:НБУ
Национальный банк Украины спросил руководителей украинских компаний о деловых ожиданиях предприятий. Говорилось и о планах в оплате труда. В НБУ обнародовали данные за I квартал 2021 года.
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Как украинские компании планируют изменить оплату труда
- 62,9% компаний – увеличить расходы на оплату труда одного работника;
- 34,7% компаний – оставить оплату без изменений;
- 2,4% компаний – снизить зарплату.
Кроме того, опрашиваемые руководители повышают ожидания по росту зарплат уже 3 квартал подряд.
Как компании планируют изменить количество работников
- 13,4% компаний – увеличить количество работников;
- 71,2% – оставить без изменений;
- 15,4% – уменьшить количество работников.
К тому же уже 6 квартал руководители предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях.
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