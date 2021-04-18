В течение следующих 12 месяцев более половины украинских компаний планируют повысить зарплату работникам. Взамен снижать зарплату намерены всего 2% предприятий.

Национальный банк Украины спросил руководителей украинских компаний о деловых ожиданиях предприятий. Говорилось и о планах в оплате труда. В НБУ обнародовали данные за I квартал 2021 года.

К слову Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины и инфляции в 2021 году

Как украинские компании планируют изменить оплату труда

62,9% компаний – увеличить расходы на оплату труда одного работника;

34,7% компаний – оставить оплату без изменений;

2,4% компаний – снизить зарплату.

Кроме того, опрашиваемые руководители повышают ожидания по росту зарплат уже 3 квартал подряд.

Как компании планируют изменить количество работников

13,4% компаний – увеличить количество работников;

71,2% – оставить без изменений;

15,4% – уменьшить количество работников.

К тому же уже 6 квартал руководители предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях.

Обратите внимание! Недавно Исследовательское агентство Info Sapiens обнаружило, что в марте потребительские настроения украинцев упали на 1,3 пункта по сравнению с февралем. Сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.