Большинство украинцев верят, что смогут защитить свои права на землю: опрос

23 августа 2021 , 21:18
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Источник:

Бесплатная правовая помощь

Почти 60% украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя, если их кто-то нарушит.

Три четверти опрошенных, 73%, убеждены, что найдут, где получить хороший совет, если столкнутся с проблемой относительно права собственности на землю. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Кстати Рынок земли: сколько продали гектаров за первый месяц действия программы

Так, 59% людей думают, что смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя. Правда, меньше всего в этом уверены пожилые люди, жители сел. В основном, это люди из западных областей.

Сколько людей собираются продавать землю

Согласно опросу, только 19% респондентов собираются продавать или покупать землю.

Среди жителей областных центров потенциальных покупателей вдвое больше, чем среди жителей сел.

Рынок земли: главное

  • С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Арендаторы, которые сейчас снимают у крестьян их паи, смогут купить.
  • Однако до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
  • Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Что нужно знать об опросе

  • Опрос проводили с 19 июня по 21 июля 2021 года. Использовали метод телефонного интервью.
  • Всего опросили 1 тысячу человек, имеющих в собственности или пользовании земельный участок сельскохозяйственного назначения.
  • Телефонные номера были отобраны из клиентской базы системы бесплатной правовой помощи с тех, кто впервые обратился в системы БПД в 2020 – 2021 годах из вопросов, связанных с землей.


Рынок земли / Инфографика 24 канала

Автор: Ольга Музика