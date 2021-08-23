Три четверти опрошенных, 73%, убеждены, что найдут, где получить хороший совет, если столкнутся с проблемой относительно права собственности на землю. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Кстати Рынок земли: сколько продали гектаров за первый месяц действия программы

Так, 59% людей думают, что смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя. Правда, меньше всего в этом уверены пожилые люди, жители сел. В основном, это люди из западных областей.

Сколько людей собираются продавать землю Согласно опросу, только 19% респондентов собираются продавать или покупать землю. Среди жителей областных центров потенциальных покупателей вдвое больше, чем среди жителей сел. Рынок земли: главное С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Арендаторы, которые сейчас снимают у крестьян их паи, смогут купить.

Однако до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме. Что нужно знать об опросе Опрос проводили с 19 июня по 21 июля 2021 года. Использовали метод телефонного интервью.

Всего опросили 1 тысячу человек, имеющих в собственности или пользовании земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Телефонные номера были отобраны из клиентской базы системы бесплатной правовой помощи с тех, кто впервые обратился в системы БПД в 2020 – 2021 годах из вопросов, связанных с землей.



Рынок земли / Инфографика 24 канала