Больше соцвыплат и завышенный курс доллара: главные нюансы бюджета-2022

Кабинет министров представит проект государственного бюджета на 2022 год в Верховной Раде 21 сентября. Из чего его будут наполнять, на что направят деньги и главные нюансы, читайте на Экономика 24.

Макроэкономические показатели бюджета

В целом цифры, заложенные в макропрогнозе проекта бюджета-2022, не вызывают особых замечаний, отметил Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, во время представления проекта бюджета в фейсбуке. Рисками, которые могут помешать выполнению бюджета, являются курс доллара и цены на энергоносители.

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Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Курс доллара

В проекте бюджета-2022 заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 гривны. При этом на конец года ожидается курс на уровне 28,7 гривны. Эксперты обращают внимание, что прогноз несколько пессимистичен для национальной валюты.

Мы ожидаем до конца года курса ниже 28 гривен, это однозначно. И, соответственно, прогноз на следующий год (при определенной девальвации вследствие роста цен на энергоносители и ухудшения платежного баланса) – 28,6 – тоже может казаться немножко высоковатым. Прогноз в 28,2 или 28,0 гривны за доллар был бы более подходящим Юрий Шоломицкий Руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE

Но заметим, что это привычное дело. Курс гривны всегда закладывают выше, чем он есть на самом деле. К примеру, в бюджете-2021 курс доллара – 29,1 гривны. Как видно из графика, курс ни разу не поднимался выше 28,4 за доллар (в январе).

Цены на энергоносители

На основе этого прогноза формируется прогноз поступлений и расходов. Из-за завышенного курса в бюджете могут быть завышены поступления от экспортной деятельности.

Поступления и расходы формируются не только с учетом курса доллара, но и с учетом цен на энергоносители. Авторы проекта ожидают низких цен, что будет способствовать меньшим расходам бюджета.

Мы тоже ожидаем снижения цен на железную руду. Но я не был бы так оптимистичен в отношении 65 долларов за баррель Brent в следующем году, поскольку мы видим, что все же равновесная цена была бы на уровне 75 долларов. Цены на энергоносители будут все же выше, и условия торговли не будут такими благоприятными, как в этом году,

– считает Юрий Шоломицкий.

Однако в определенной степени эти риски учтены в прогнозе, так как рост ВВП заложен на уровне 3,8%, что не является существенным ростом.

Доходы бюджета

В 2022 году ожидают на 14% более высоких доходов, чем в этом году, а именно – 1,26 триллиона гривен. Структура поступлений неизменна – в основном это косвенные налоги:

45% НДС;

12% акцизы.

Также четвертую долю составляют прямые налоги:

13% НДФЛ и военный сбор;

11% налог на прибыль предприятий.

Больше поступлений

Правда, как отметила Дарья Марчак , руководительница Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE, чем развитее государство, тем более высокую долю доходов приносят именно прямые налоги.

В 2022 году ожидается увеличение поступлений от НДФЛ (на 17% по сравнению с 2021 годом) благодаря росту средней зарплаты и уменьшению уровня безработицы. А также большие поступления от акцизных платежей (на 11% больше), в основном благодаря увеличению акциза на табак.

Однако наибольший рост поступлений ожидают по выездной пошлине (на 206,7% больше плана на 2021 год).

Это кажется реалистичным, поскольку за первые 7 месяцев 2021 года план перевыполнен в 1,5 раза. Также эти поступления зависят от роста экспорта, а исходя из макропоказателей, ожидается существенный рост экспорта на следующий год, поэтому здесь есть прямая корреляция. Дарья Марчак Руководительница Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE

Меньше поступлений

В то же время ожидаются куда меньшие поступления от платы за лицензии проведения азартных игр (всего 10% от плана на 2021 год). А все потому, что были завышены ожидания на 2021 год, и сейчас план выполнен только на 12%;

(всего 10% от плана на 2021 год). А все потому, что были завышены ожидания на 2021 год, и сейчас план выполнен только на 12%; Также существенно уменьшат план привлечения средств от платы за предоставление административных услуг (18,8% от плана 2021 года).

Риски поступлений

Существенный риск Дарья Марчак видит в том, что бюджет-2022 не предусматривает получение средств от программ помощи ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, доноров.

Отсутствие таких поступлений может свидетельствовать о пессимизме правительства в части сотрудничества с международными организациями,

– заметила эксперт.

Напомним, что Украина до сих пор не получила все деньги от МВФ в рамках программы stand-by. Первый транш Украина получила еще в июне 2020 года в размере 2,1 миллиарда долларов. Но с тех пор сотрудничество на паузе.

Кроме того, Кабмин заложил 24,4 миллиарда гривен перечислений от Нацбанка. В то время, как регулятор ожидает перевести всего 13,6 миллиарда гривен в бюджет.

Расходы бюджета

Расходы бюджета вырастут менее существенно, чем доходы, – более чем на 7% – до 1,44 триллиона гривен. Среди приоритетов бюджета-2022 Дарья Марчак выделяет:

Борьбу с COVID-19 – 25,4 миллиарда гривен;

Усиление обороноспособности – 13,3 миллиарда гривен;

Социальную составляющую – 7,4 миллиарда гривен;

Здравоохранение и образование – 7,2 миллиарда гривен.

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Именно на эти отрасли направлено больше половины всех расходов бюджета.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Социальная составляющая бюджета

В следующем году планируют усиливать защиту малообеспеченных семей:

Новая бюджетная программа по содействию экономической самостоятельности малообеспеченной семьи (94,9 миллиона гривен). Это незначительная сумма, но эксперт ожидает, что в следующем году программа будет пилотной.

Увеличен коэффициент дохода, необходимого для получения помощи для малообеспеченных: в этом году это 35%, а уже в следующем году – 45%.

Предусмотрели более высокие расходы на выплаты субсидий на ЖКХ – на 3,2 миллиарда гривен. Таким образом в 2022 году предусмотрели общие расходы 38,4 миллиарда гривен.

С 1 марта планируется индексация пенсий. А с 1 октября начнутся доплаты пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет в размере 300 гривен ежемесячно. Добавим, что на выплату пенсий дополнительно направили 200,6 миллиарда гривен из госбюджета, так как поступлений Пенсионного фонда недостаточно. Все из-за демографического кризиса и пенсионной системы, которую уже давно следует менять. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Дороги

В следующем году планируют потратить чуть меньше денег на дороги – 68,27 миллиарда гривен (4,7% общих расходов) против почти 70 миллиардов гривен, запланированных на этот год (5,16%).

Но при этом значительная часть пойдет не на строительство или ремонт дорог, а на выплату долга. Укравтодор должен погасить 15,8 миллиарда гривен в 2022 году.

Исчезнувшие субвенции

В проекте бюджета исчезли 49 бюджетных программ общей суммой на 24,3 миллиарда гривен, если сравнивать с бюджетом на текущий год. В частности, отсутствуют следующие программы:

Субвенция на инфраструктурные объекты – 6,1 миллиарда гривен;

Субвенция на социально-экономические нужды – 6 миллиардов гривен.

Это немного такое заблуждение. Министерство финансов уже заявило во время презентации проекта бюджета, что готово профинансировать и инфраструктурную субвенцию, и социально-экономическую субвенцию в случае, если депутаты проголосуют за проект закона №5600. Поскольку эти 2 субвенции очень интересны для депутатов, я рассматриваю это как такой себе trade off между Минфином за поддержку депутатами налогового законопроекта,

– заметила Дарья Марчак.

В то же время в бюджете появились новые программы.

Риски расходов

Как отметила Дарья Марчак, в случае принятия законопроекта №3515, прожиточный минимум в 2022 году вырастет примерно до 5 800 гривен, а это повлечет за собой куда более высокие расходы на социальные нужды.

Однако, законопроект приняли только в первом чтении. Принятие его во втором чтении не будет означать, что изменения вступят в действие уже в следующем году. Их могут перенести.

Во-вторых, законопроект не просто предусматривает поднятие прожиточного минимума, но и изменение его сути. К примеру, пенсии не будут равны 100% прожиточного минимума, как сейчас, а некоторые социальные выплаты и вообще отвяжут от прожиточного минимума. Подробнее объясняем в статье.

Дефицит бюджета

Одним из ключевых преимуществ бюджета-2022 по сравнению с бюджетом-2021 является существенное уменьшение дефицита бюджета путем более стремительного роста доходов, чем расходов. Если в 2021 году его планировали на уровне 246 миллиардов гривен, то в следующем году дефицит составит 188 миллиардов гривен.

Для того, чтобы осуществить все выплаты и профинансировать дефицит бюджета, нужно позаимствовать 571 миллиард гривен только на внутреннем рынке (79% всех заимствований), рассказала Дарья Марчак.

С одной стороны это хорошо, потому что правительство планирует уменьшать зависимость от внешних рынков. Но в то же время я вижу в таких планах существенный риск, потому что сейчас правительству трудно выполнять даже значительно более скромные планы по заимствованиям. За 8 месяцев 2021 года удалось привлечь лишь 242 миллиарда гривен,

– заметила эксперт.

Проблема привлечений в том, что Украина делает недостаточно для того, чтобы позаимствовать деньги у МВФ или других международных структур, которые предлагают деньги под низкие проценты в обмен на проведение реформ. Зато все больше денег привлекается в виде ОВГЗ.

Сейчас инвестиционный климат Украины не слишком привлекателен, поэтому Минфину приходится привлекать средства под более высокие проценты. А это только усугубляет проблему с обслуживанием долга. Уже каждая 8 гривна из бюджета идет на обслуживание долга. Эта доля в бюджете-2022 вырастет еще больше.

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