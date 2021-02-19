За первые 9 месяцев 2020 года в структуре домашнего питания украинцев произошли некоторые изменения. Во время карантина украинцы употребляли меньше фруктов, овощей, рыбы, однако возросло потребление мяса.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики. Читайте также Такие цены – не предел: эксперты прогнозируют рост цен на продукты в Украине Что потребляли украинцы и сколько Среднее потребление мяса и мясопродуктов составляло 5,1 килограмма в месяц на человека. Это чуть больше, чем за аналогичный период 2019 года (было 5 килограммов).

составляло 5,1 килограмма в месяц на человека. Это чуть больше, чем за аналогичный период 2019 года (было 5 килограммов). Потребление молока и молочных продуктов выросло до 18,9 килограмма, ранее было 18,8 килограмма.

выросло до 18,9 килограмма, ранее было 18,8 килограмма. Количество яиц на человека не изменилось – 20 штук.

на человека не изменилось – 20 штук. Потребление рыбы и рыбных продуктов упало с 1,4 до 1,3 килограмма.

упало с 1,4 до 1,3 килограмма. Сахара украинцы тоже потребили меньше – 2,6 килограмма, было-2,5.

украинцы тоже потребили меньше – 2,6 килограмма, было-2,5. Количество потребленного подсолнечного масла и других растительных жиров не изменилось – 1,4 килограмма.

не изменилось – 1,4 килограмма. Картофеля украинцы съели меньше – 5,9 килограмма, за аналогичный период 2019 года – 6,2 килограмма.

украинцы съели меньше – 5,9 килограмма, за аналогичный период 2019 года – 6,2 килограмма. Потребление овощей уменьшилось с 9.3 до 9,2 килограмма. Фруктов, ягод, орехов и винограда – с 3,8 до 3,5 килограмма.

уменьшилось с 9.3 до 9,2 килограмма. – с 3,8 до 3,5 килограмма. Меньше ели и хлеба – 8 килограммов в месяц (было 8,1 килограмма).

Как изменилось питание украинцев за 9 месяцев 2020 года / данные Госстата Обратите внимание! По информации Госстата, за 2020 год больше всего подорожали сахар – на 46,2%, гречка – на 34,8%, яйца – на 30,4%, а также подсолнечное масло – на 22,2%.