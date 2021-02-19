Больше мяса, меньше фруктов и овощей: как изменилось питание украинцев во время карантина
За первые 9 месяцев 2020 года в структуре домашнего питания украинцев произошли некоторые изменения. Во время карантина украинцы употребляли меньше фруктов, овощей, рыбы, однако возросло потребление мяса.
Источник:Госстат
Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
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Что потребляли украинцы и сколько
- Среднее потребление мяса и мясопродуктов составляло 5,1 килограмма в месяц на человека. Это чуть больше, чем за аналогичный период 2019 года (было 5 килограммов).
- Потребление молока и молочных продуктов выросло до 18,9 килограмма, ранее было 18,8 килограмма.
- Количество яиц на человека не изменилось – 20 штук.
- Потребление рыбы и рыбных продуктов упало с 1,4 до 1,3 килограмма.
- Сахара украинцы тоже потребили меньше – 2,6 килограмма, было-2,5.
- Количество потребленного подсолнечного масла и других растительных жиров не изменилось – 1,4 килограмма.
- Картофеля украинцы съели меньше – 5,9 килограмма, за аналогичный период 2019 года – 6,2 килограмма.
- Потребление овощей уменьшилось с 9.3 до 9,2 килограмма. Фруктов, ягод, орехов и винограда – с 3,8 до 3,5 килограмма.
- Меньше ели и хлеба – 8 килограммов в месяц (было 8,1 килограмма).
Как изменилось питание украинцев за 9 месяцев 2020 года / данные Госстата
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