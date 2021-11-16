Больше людей смогут получить субсидии: правительство расширило перечень

Кабинет Министров внес изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Теперь право на выплаты из госбюджета получат больше граждан.

Изменения, среди прочего, касаются граждан, проживающих на линии соприкосновения. Размер субсидий для них существенно увеличат.

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Что известно о субсидиях для украинцев с линии разграничения

Изменится размер субсидий для людей, которые в результате агрессии России остались без газа и используют бытовые электроприборы для обогрева домов. Их будут начислять с учетом социальных нормативов потребления электроэнергии, которые предусмотрены для электроотопления.

Сам размер субсидии существенно увеличится. Это обеспечит предоставление помощи на оплату услуг, в том числе и электроэнергии, в достаточном размере,

– подчеркнули в министерстве.

Для назначения субсидии нужны:

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства,

подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии тепло - или газоснабжения.

В каких еще случаях можно будет получить субсидии

Если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее 4 минимальных зарплат (то есть 26 тысяч гривен). Кроме того, они должны иметь не более 5 лет;

если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача);

в случае приобретения жилья за деньги, выделенные из государственного или местного бюджетов.

При определении права на получение субсидии не будут учитывать жилые помещения, расположенные в поселках, а также те, на которые оформлено завещание.