Изменения, среди прочего, касаются граждан, проживающих на линии соприкосновения. Размер субсидий для них существенно увеличат.
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Что известно о субсидиях для украинцев с линии разграничения
Изменится размер субсидий для людей, которые в результате агрессии России остались без газа и используют бытовые электроприборы для обогрева домов. Их будут начислять с учетом социальных нормативов потребления электроэнергии, которые предусмотрены для электроотопления.
Сам размер субсидии существенно увеличится. Это обеспечит предоставление помощи на оплату услуг, в том числе и электроэнергии, в достаточном размере,
– подчеркнули в министерстве.
Для назначения субсидии нужны:
- акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства,
- подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии тепло - или газоснабжения.
В каких еще случаях можно будет получить субсидии
- Если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее 4 минимальных зарплат (то есть 26 тысяч гривен). Кроме того, они должны иметь не более 5 лет;
- если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача);
- в случае приобретения жилья за деньги, выделенные из государственного или местного бюджетов.