"Большая приватизация": сколько тысяч гривен поступило в госбюджет
Фонд госимущества на странице в социальной сети фейсбук сообщил, что Украина благодаря государственной приватизации уже привлекла в 2021 году в бюджет страны почти миллиард гривен. Больше всего удалось привлечь денег в марте.
Источник:Фейсбук Фонда государственного имущества
Сколько средств привлекли
В первом квартале в государственный бюджет Украины поступило 963,3 миллиона гривен. В Фонде отметили, что на самом деле стоимость активов превышает 1 миллиард гривен, но несколько победителей еще не подписали контракт на куплю-продажу активов.
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Инфографика Фонда государственного имущества
Результаты марта
Согласно з постом Фонда, наиболее эффективным оказался от начала 2021 года – март.
- В среднем более 4 предпринимателей участвовали в приватизационных торгах.
- В течение месяца провели 167 аукциона.
- Получили более 750 миллионов гривен.
Приватизация является одним из эффективных инструментов поддержки государственной экономики, развития общества и предпринимательства в Украине,
– отметил Фонд госимущества.
Что известно о "Великой приватизации"
- Законопроект № 4543 Верховная Рада приняла во втором чтении, который предусматривает разблокирование процессов большой приватизации.
- Законопроект направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения самых аукционов, как отмечается в аналитической записке.
- Денис Шмыгаль ранее отмечал, что правительство планирует привлечь в бюджет до 12 миллиардов гривен от продажи госимущества.
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