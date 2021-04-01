Фонд госимущества на странице в социальной сети фейсбук сообщил, что Украина благодаря государственной приватизации уже привлекла в 2021 году в бюджет страны почти миллиард гривен. Больше всего удалось привлечь денег в марте.

Сколько средств привлекли В первом квартале в государственный бюджет Украины поступило 963,3 миллиона гривен. В Фонде отметили, что на самом деле стоимость активов превышает 1 миллиард гривен, но несколько победителей еще не подписали контракт на куплю-продажу активов. К теме Сколько миллиардов гривен планирует привлечь правительство в результате "Большой приватизации" Инфографика Фонда государственного имущества Результаты марта Согласно з постом Фонда, наиболее эффективным оказался от начала 2021 года – март. В среднем более 4 предпринимателей участвовали в приватизационных торгах.

В течение месяца провели 167 аукциона.

Получили более 750 миллионов гривен. Приватизация является одним из эффективных инструментов поддержки государственной экономики, развития общества и предпринимательства в Украине,

– отметил Фонд госимущества. Всего за первый квартал было проведено 377 аукциона, по результатам которых, собственно, и удалось существенно наполнить государственную казну. Что известно о "Великой приватизации" Законопроект № 4543 Верховная Рада приняла во втором чтении, который предусматривает разблокирование процессов большой приватизации.

Законопроект направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения самых аукционов, как отмечается в аналитической записке.

Денис Шмыгаль ранее отмечал, что правительство планирует привлечь в бюджет до 12 миллиардов гривен от продажи госимущества. Получить кредит до 500 тысяч гривен на выгодных условиях помогут специалисты Идея Банка.