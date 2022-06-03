Болгария заявила, что больше никогда не будет вести переговоры с российским "Газпромом"
Источник:Euractiv
Болгария больше не будет вести переговоры с российской монополией "Газпром". Об этом заявил вице-премьер-министр страны.
Контракт Болгарии с российским "Газпромом" истекает в 2022 году. Россия в одностороннем порядке приостановила поставки. Об этом Асен Васильев сообщил 2 июня.
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Россия – сомнительный партнер
Болгария больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом" по поставкам,
– сказал Васильев в парламенте.
Вице-премьер добавил, что Россия – не надежный партнер. Она приостановила поставки, хотя условия со стороны Болгарии выполнялись.
Когда кто-то останавливает газ, даже если вы платите и выполняете свой контракт, вы не можете рассчитывать на то, что тот же человек не остановит поставки, когда вы окажетесь в сложной ситуации. Партнер оказался ненадежным,
– подчеркнул вице-премьер Болгарии.
Также Васильев возмутился, что из одних стран россияне принимают оплату за газ в евро и долларах, а в других – нет. Несмотря на проблемы с "Газпромом", цена на газ в Болгарии в июне фактически упала на 13%.
С 1 июля Болгария будет полностью поставлять азербайджанский газ, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению цены.
Россия хотела получать за газ рубли
С 1 апреля Россия потребовала оплату за свой газ рублями. Однако действующие контракты подразумевают платежи в евро.
Несколько европейских стран и компаний отказались выполнять условия России. Поначалу это сделали Польша и Болгария. Поэтому "Газпром" прекратил поставлять им газ. Следующими отказались Финляндия, Нидерланды и Дания.
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