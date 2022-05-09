Болгария угрожает заблокировать нефтяные санкции ЕС

ЕС готовит шестой пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго. Но несколько стран, к которым присоединилась Болгария, требуют больше времени для отказа от российской нефти.

Болгария пригрозила ветировать шестой пакет санкций ЕС против России, если для нее не сделают исключение. Об этом заявил вице-премьер Болгарии Ассен Васильев.

Обратите внимание Страховка для криптотрейдера: что такое опционы и как на них заработать

Чего хочет Болгария

Ранее Болгария просила, чтобы ее вообще не включали в нефтяные санкции против России. Теперь требует, чтобы она могла присоединиться к нефтяному эмбарго через 2 года после того, как это сделает ЕС.

Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы также хотим получить его. Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет, исходя из текущих переговоров,

– сказал Васильев.

Напомним, что против нефтяного эмбарго выступили также Венгрия, Словакия и Чехия. Однако, в отличие от Болгарии, у них нет выхода к морю. Поэтому поиск новых путей снабжения для них – более сложный вопрос.

Исключения для других стран

По данным СМИ, Евросоюз пересмотрел условия для трех стран, чтобы дать им больше времени для отказа от российской нефти:

у Венгрии и Словакии будет время до конца 2024 года;

Чехии дадут время до июня 2024 года.

Напомним, что ЕС должен отказаться от нефти в течение 6 месяцев, а от нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

Что известно о переговорах

Уже долго продолжаются переговоры представителей стран ЕС относительно шестого пакету санкций.

Обсуждают, как обеспечить наиболее зависимые от российской нефти страны альтернативными путями поставки.

Ожидалось, что шестой пакет будет оглашен 9 мая. Но из-за нескольких стран, блокирующих этот процесс, все отложили.

Вероятно, для завершения переговоров потребуется встреча лидеров стран.

Обратите внимание – у России уже проблемы с инфраструктурой на азиатском рынке: смотрите видео