Болгария рассмотрит возможность закупки украинской электроэнергии, – Марченко
24 апреля 2022 , 22:51Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Марченко
Недавно Украина присоединилась к европейской сети, став членом ENTSO-E. Это значит, что наша страна сможет реализовывать электроэнергию на европейском рынке.
Как заявил министр финансов Сергей Марченко, Болгария уже выразила готовность покупать производимую нами электроэнергию.
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По словам Марченко, возможность реализации электроэнергии из Украины он обсуждал со всеми европейскими коллегами.
Вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии,
– рассказал министр финансов.
Синхронизация Украины с европейской энергосистемой
- В Минэкономики заявили, что технически Украина прошла необходимый путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой.
- В "Укрэнерго" подчеркнули, что украинские сети не будут нуждаться в масштабном сетевом строительстве, а также вложении больших денег для налаживания синхронной работы с Европой.