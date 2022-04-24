Как заявил министр финансов Сергей Марченко, Болгария уже выразила готовность покупать производимую нами электроэнергию.

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По словам Марченко, возможность реализации электроэнергии из Украины он обсуждал со всеми европейскими коллегами.

Вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии,

– рассказал министр финансов.

Справка. ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европы. Синхронизация с европейской энергосетью стабилизирует энергоснабжение и наносит мощный удар в энергоигре Владимира Путина.

Синхронизация Украины с европейской энергосистемой