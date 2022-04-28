Болгария пригрозила перекрыть транзит российского газа в Сербию и Венгрию

Власти Болгарии ищут лазейки в договоренностях с "Газпромом" для возможности остановки транзита российского газа в Сербию и Венгрию по газопроводу "Турецкий поток", проходящему через Болгарию.

Об этом во время пресс-конференции заявили премьер-министр Кирилл Петков и министр энергетики Александр Николов.

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Они сообщили, что полностью осмотрят контракты с "Газпромом" – не только о поставках топлива, но и о транзите. И добавили, что Болгария не будет терпеть шантажа.

Проведем полный обзор контрактов с "Газпромом" – не только о поставках топлива, но и на транзит. Мы должны показать, что односторонний шантаж – это не то отношение, которое Болгария будет терпеть,

– сказал премьер.

Министр энергетики страны напомнил, что Болгария "всегда была честным партнером и плательщиком не только "Газпрома", но и всех соседних стран", имея в виду Сербию. Но теперь контракты нужно пересмотреть из-за недавних действий "Газпрома".

Что случилось:

Напомним, что из-за того, что Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях, "Газпром" перекрыл им поставки газа.

В то же время премьер Болгарии заверил, что уже нашли замену российскому газу – будет помогать Турция и Греция.

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