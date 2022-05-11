О поставках газа и цене на него договорилась болгарская сторона во время встречи премьер-министра страны Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис, передает 24 канал. Во время разговора в Белом доме они обсудили стратегическое партнерство между столицами стран – Софией и Вашингтоном.

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Болгария будет получать газ на более выгодных условиях

По информации пресс-службы правительства, согласованы реальные поставки сжиженного газа в Болгарию по ценам ниже, чем было у "Газпрома", а поставки начнутся уже в июне. Поэтому теперь Болгария будет получать газ на более выгодных условиях, чем покупала у России.

Также известно, что война России против Украины была важной темой во время встречи Петкова и Харрис. Премьер-министр Болгарии отметил, что происходящее в Европе является явным признаком необходимости ускоренных и реальных мер в энергетической сфере.

Вице-президент США Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями, которыми она утверждает свой энергетический суверенитет.

Ранее в тот же день премьер-министр Кирилл Петков провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном в Госдепартаменте. Стороны обсудили возможности партнерства с Соединенными Штатами для энергетической диверсификации Болгарии и региона.

Газовый вопрос Болгарии и России: главное

Известно, что ежегодно Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа. 90% из них поступают именно из страны-агрессора.

27 апреля Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу.

В "Газпроме" объясняли, что Болгарию отключили от газа из-за отказа платить за него рублями, что прямо противоречило бы санкциям Евросоюза.

Из-за отключения от российского газа Болгарии и Польши ощутимо выросли цены на голубое топливо в Европе.

После отключения российского газа, вице-премьер Болгарии Ассен Васильев рассказал, что страну удастся обеспечить голубым топливом, чтобы избежать его дефицита даже зимой, ведь страна уже нашла способы обеспечить себя газом несмотря на то, что практически весь газ она получала из России.

Позже в Болгарии пригрозили, что перекроют транзит российского газа в Сербию и Венгрию.

В то же время, Болгария угрожает заблокировать нефтяное эмбарго ЕС против России. 9 мая стало известно, что Болгария пригрозила ветировать шестой пакет санкций ЕС против России, если для нее не сделают исключение. Ранее Болгария просила, чтобы ее вообще не включали в нефтяные санкции против России. Теперь требует, чтобы она могла присоединиться к нефтяному эмбарго через 2 года после того, как это сделает ЕС.

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