Болезненный удар, – гендиректор Оператора ГТС о потерях Украины от контракта Венгрии и России

Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон рассказал, что потери Украины из-за газового контракта Будапешта и Москвы масштабны. До подписания договора через Венгрию осуществляли самые большие виртуальные реверсные поставки газа.

Украина импортировала из Венгрии ежегодно до 95% объема требуемого газа. Об этом Сергей Макогон рассказал в интервью.

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Договор Будапешта с "Газпромом" – политический

Сергей Макогон объяснил, что договор Венгрии и России не является экономически выгодным. Несмотря на то, в Кремле заявляют, что транзит газа в обход Украины дешевле и безопаснее. Однако гендиректор Оператора ГТС уверен, что это не так. К сравнению, до подписания договора маршрут был довольно простым – Россия – Украина – Венгрия. Теперь он изменен на Россия – Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия.

Мы понимаем, что это была политическая договоренность. И, видимо, предложение "Газпрома" было таково: либо вы соглашаетесь на поставку газа из Сербии, либо газ вы не получаете,

– заявил Макогон.

Поэтому Макогон считает газовое соглашение Будапешта и Москвы не экономическим, а политическим. Причиной этого является попытка Кремля уменьшить транзит через Украину.

Потери Украины из-за договора

По словам Макогона, Украина понесла серьезные потери из-за газового договора Венгрии. По состоянию на октябрь 2021 года Оператор ГТС потерял 4,5 миллиарда кубометров транзита, однако есть риск потерять 10 миллиардов.

По словам гендиректора Оператора ГТС, действия Москвы демонстрируют, что после 2024 года "Газпром" не будет сохранять транзит через Украину. Россия использует все возможности, чтобы осуществлять поставки газа в обход нашей страны.

Это болезненный для нас удар. Фактически он подтверждает, что все идеи и заявления, что планируется увеличивать транзит через Украину, как-то сохранить транзит после 2024 года, далеки от реальности. Транзит постоянно уменьшается. Как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину, они это делают,

– заявил Макогон.

После прекращения транзита в Венгрию через Украину осуществление виртуального реверса газа стало невозможным. Поэтому пришлось переориентироваться на Польшу, Словакию и Румынию.

Газовый контракт Венгрии и России: главное

27 сентября 2021 года в Будапеште между Венгрией и Россией был подписан долгосрочный договор о транзите газа в обход Украины. Согласно ему, "Газпром" будет ежегодно транспортировать 4,5 миллиарда кубометров газа через Сербию.

В украинском МИД назвали этот договор политическим и экономически необоснованным решением.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

Виртуальный реверс газа – это закупка газа, который из России идет через Украину в другие страны конечных владельцев. Однако, в отличие от физического реверса, голубое топливо не возвращается по газопроводу, а остается сразу в украинских трубах.