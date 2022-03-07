Более половины украинского бизнеса работает даже во время войны

7 марта 2022 , 11:34
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Источник:

телеграм ЕБА

52% украинского бизнеса продолжает работать даже во время войны, а 63% продолжают платить зарплату населению. Об этом говорится в опросе, который провела Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Результаты исследования

Какой процент бизнеса продолжает работать

  • 52% украинских компаний хоть и с ограничениями, но работают.
  • 27% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность.

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Какому проценту украинцев платят зарплату

  • 63% компаний продолжают платить зарплату в полном объеме, а 45% еще и осуществляют дополнительные или авансовые выплаты.
  • Лишь 3% компаний были вынуждены сократить зарплату, а 1% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, не платят зарплату или вынуждены увольнять работников.

Бизнес поддерживает армию или территориальную оборону:

  • 41% помогают финансово,
  • 35% поддерживают работников, защищающих страну,
  • 31% поставляют продукты,
  • 29% поставляют услуги,
  • 16% – лекарства,
  • 9% – средства защиты и обороны.

Процент бизнеса, который продолжает работать даже в условиях войны / Инфографика ЕБА

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Автор: Дар'я Вереньова