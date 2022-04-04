Более половины украинцев потеряли работу из-за боевых действий

Из-за боевых действий значительное количество украинцев потеряло работу. В среднем безработными стали 53% людей.

Сейчас работа имеет возможность поддерживать экономический тыл. Поэтому Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовал список сервисов, которые позволят освоить новые навыки и найти работу.

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Как найти новую работу

Для того чтобы найти новую работу, Центр стратегической коммуникации предлагает пройти бесплатные курсы для усовершенствования навыков или получения новых. Среди вариантов:

Кампстер – платформа, которая предлагает бесплатный доступ к 22 курсам по программированию, маркетингу, тайм-менеджему, копирайтингу, изучению языков и другим;

Creative Practice – курсы по веб и графическому дизайну;

Prometheus – бесплатные украиноязычные курсы по темам от гуманитарного права до бизнес-английского;

Coursera – курсы и лекции от более чем 200 ведущих мировых университетов и компаний.

Для того чтобы найти новую работу, можно пройти несколько конкретных курсов:

Основы цифрового маркетинга Google – вы сможете углубить свои знания в этой сфере;

Meta Certified Digital Marketing Assosiate – с помощью этого курса вы можете получить навыки настройки рекламы в Instagram и Facebook;

Реклама в TikTok Ads Manager – с помощью этого курса вы можете овладеть навыками продвижения платной рекламы в TikTok.

Чтобы найти новую работу, вы можете воспользоваться следующими платформами:

UA Talents – платформа трудоустройства для тех, кто переехал в другой город или за границу;

Hire for Ukraine – что-то вроде доски объявлений, где вы можете создать свой профиль, а европейский работодатель сам вас будет искать;

HelpUkrainians.Jooble – работа для украинцев за границей;

Remoteukraine.org – объединение компаний, которые ищут квалифицированных украинцев, потерявших работу из-за войны.

Также вы можете зарегистрироваться на зарубежных биржах фриланса Upwork и Fiverr.

Кроме того, работу можно найти на телеграм-каналах: