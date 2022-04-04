Сейчас работа имеет возможность поддерживать экономический тыл. Поэтому Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовал список сервисов, которые позволят освоить новые навыки и найти работу.
Заметьте Лозунг дня "Выйди на работу – помоги фронту": власть просит возвращаться к нормальной жизни
Как найти новую работу
Для того чтобы найти новую работу, Центр стратегической коммуникации предлагает пройти бесплатные курсы для усовершенствования навыков или получения новых. Среди вариантов:
- Кампстер – платформа, которая предлагает бесплатный доступ к 22 курсам по программированию, маркетингу, тайм-менеджему, копирайтингу, изучению языков и другим;
- Creative Practice – курсы по веб и графическому дизайну;
- Prometheus – бесплатные украиноязычные курсы по темам от гуманитарного права до бизнес-английского;
- Coursera – курсы и лекции от более чем 200 ведущих мировых университетов и компаний.
Для того чтобы найти новую работу, можно пройти несколько конкретных курсов:
- Основы цифрового маркетинга Google – вы сможете углубить свои знания в этой сфере;
- Meta Certified Digital Marketing Assosiate – с помощью этого курса вы можете получить навыки настройки рекламы в Instagram и Facebook;
- Реклама в TikTok Ads Manager – с помощью этого курса вы можете овладеть навыками продвижения платной рекламы в TikTok.
Чтобы найти новую работу, вы можете воспользоваться следующими платформами:
- UA Talents – платформа трудоустройства для тех, кто переехал в другой город или за границу;
- Hire for Ukraine – что-то вроде доски объявлений, где вы можете создать свой профиль, а европейский работодатель сам вас будет искать;
- HelpUkrainians.Jooble – работа для украинцев за границей;
- Remoteukraine.org – объединение компаний, которые ищут квалифицированных украинцев, потерявших работу из-за войны.
Также вы можете зарегистрироваться на зарубежных биржах фриланса Upwork и Fiverr.
Кроме того, работу можно найти на телеграм-каналах: