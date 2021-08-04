Более чем в 90% деклараций НАПК обнаружило правонарушения, – Опэндатабот

Национальное агентство по предотвращения коррупции обнаружило у 96% проверенных декларациях нарушения, за последние 4 года. В 16% деклараций обнаружили существенные нарушения.

Нарушения за период с 2017 по 2020 годы

НАПК выявило нарушения в 2 499 декларациях, что составляет 96% от общего количества проведенных полных проверок.

Существенные нарушения – незадекларированные средства на сумму от 237 тысяч гривен – находят в 16% проверок.

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В НАПК также отметили, что не все чиновники сознательно предоставляли ложные сведения и некоторые делают это случайно, допуская незначительные ошибки.

Серьезные нарушения

В НАПК серьезные нарушения структурируют следующим образом, предвидя соответствующее наказание или ответственность:

недостоверные сведения на сумму от 237 тысяч до 593 тысяч гривен – за это предусмотрено административное наказание;

недостоверные сведения от 594 тысяч гривен – ответственность за это чиновник будет нести уже по Уголовному кодексу.

Остальные нарушения

Остальные нарушения – это несвоевременное представление декларации, несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии – в частности, об открытии счетов в иностранной валюте у чиновника и членов его семьи, непредставление деклараций вообще и несущественные опечатки и погрешности.

Структура нарушений в декларациях чиновников с 2017 по 2020 годы / Инфографика Опендатабот

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Нарушение в 2020 году

В 2020 году НАПК составило 128 протоколов, говорится в сообщении Опендатабот. Также, обратите внимание, что с 2020 года НАПК вправе составлять протоколы об административных нарушениях, связанных с коррупцией, только в отношении топ чиновников. То есть, лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение. В отношении всех других имеют право составлять протоколы только уполномоченные лица Национальной полиции.