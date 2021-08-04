Более чем в 90% деклараций НАПК обнаружило правонарушения, – Опэндатабот
Источник:Опэндатабот
Национальное агентство по предотвращения коррупции обнаружило у 96% проверенных декларациях нарушения, за последние 4 года. В 16% деклараций обнаружили существенные нарушения.
Нарушения за период с 2017 по 2020 годы
- НАПК выявило нарушения в 2 499 декларациях, что составляет 96% от общего количества проведенных полных проверок.
- Существенные нарушения – незадекларированные средства на сумму от 237 тысяч гривен – находят в 16% проверок.
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В НАПК также отметили, что не все чиновники сознательно предоставляли ложные сведения и некоторые делают это случайно, допуская незначительные ошибки.
Серьезные нарушения
В НАПК серьезные нарушения структурируют следующим образом, предвидя соответствующее наказание или ответственность:
- недостоверные сведения на сумму от 237 тысяч до 593 тысяч гривен – за это предусмотрено административное наказание;
- недостоверные сведения от 594 тысяч гривен – ответственность за это чиновник будет нести уже по Уголовному кодексу.
Остальные нарушения
Остальные нарушения – это несвоевременное представление декларации, несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии – в частности, об открытии счетов в иностранной валюте у чиновника и членов его семьи, непредставление деклараций вообще и несущественные опечатки и погрешности.
Структура нарушений в декларациях чиновников с 2017 по 2020 годы / Инфографика Опендатабот
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Нарушение в 2020 году
В 2020 году НАПК составило 128 протоколов, говорится в сообщении Опендатабот. Также, обратите внимание, что с 2020 года НАПК вправе составлять протоколы об административных нарушениях, связанных с коррупцией, только в отношении топ чиновников. То есть, лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение. В отношении всех других имеют право составлять протоколы только уполномоченные лица Национальной полиции.Напомним, что президент Украины Зеленский задекларировал около 22,7 миллиона гривен за 2020 год и долг. Также недвижимость в Украине, за рубежом и на аннексированной территории, подробнее об этом, читайте в другом материале.