На более чем 4%: Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета
Источник:ТСН
В течение января – ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнили на 4,4%. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
По его словам, перевыполнение в большинстве своем обеспечило увеличение поступлений от налоговой и таможни. Похвастался Шмыгаль и тем, что дефицит общего фонда госбюджета сейчас значительно меньше планировавшегося.
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Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета
Премьер-министр украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году наше государство уже перевыполнило государственный бюджет. Речь идет о периоде с января по ноябрь включительно.
По словам Шмыгаля, бюджет перевыполнили на 4,4%. То есть, именно настолько больше запланированного в казну Украины поступило денег.
В целом, за январь – ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 миллиарда гривен – 104,4% от росписи отчетного периода,
– заявил Шмигаль.
И добавил, что:
- Перевыполнение доходов государственного бюджета за 11 месяцев обеспечили поступления от налоговой и таможни.
- А дефицит общего фонда госбюджета за эти же 11 месяцев составил 57,4 миллиарда гривен, "что почти втрое меньше запланированного (175,7 миллиарда)".
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