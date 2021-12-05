На более чем 4%: Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета

В течение января – ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнили на 4,4%. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, перевыполнение в большинстве своем обеспечило увеличение поступлений от налоговой и таможни. Похвастался Шмыгаль и тем, что дефицит общего фонда госбюджета сейчас значительно меньше планировавшегося.

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Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета

Премьер-министр украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году наше государство уже перевыполнило государственный бюджет. Речь идет о периоде с января по ноябрь включительно.

По словам Шмыгаля, бюджет перевыполнили на 4,4%. То есть, именно настолько больше запланированного в казну Украины поступило денег.

В целом, за январь – ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 миллиарда гривен – 104,4% от росписи отчетного периода,

– заявил Шмигаль.

И добавил, что:

Перевыполнение доходов государственного бюджета за 11 месяцев обеспечили поступления от налоговой и таможни.

доходов государственного бюджета за 11 месяцев обеспечили поступления от налоговой и таможни. А дефицит общего фонда госбюджета за эти же 11 месяцев составил 57,4 миллиарда гривен, "что почти втрое меньше запланированного (175,7 миллиарда)".

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