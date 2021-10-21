Более 85% украинцев планируют сменить работу в течение года
Источник:Jooble
Лишь 5,4% украинцев довольны местом своей работы. В то же время 85,6% населения в случае возможности хотят уволиться и перейти на другое место работы.
О смене работы на ближайший год еще не думали 9% украинцев. Об этом идет речь в результатах опроса сайта для поиска работы.
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При этом 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше, а работу меняли бы только в силу определенных обстоятельств.
В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании. А 16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста зарплаты и повышения должности. В то же время только 2,4% опрошенных меняли бы место работы чаще одного раза в два года при необходимости.
Что мотивирует украинцев менять работу
- Отсутствие возможностей для роста заработной платы;
- отсутствие возможностей для карьерного развития;
- ненадежность работодателя;
- токсичность на рабочем месте;
- желание перемен;
- конфликт;
- изменение специализации.
Что происходило с зарплатой после смены работы опрошенных
- У 49,7% украинцев заработная плата в основном росла;
- у 32% – оставалась без изменений;
- у 9,8% – зарплата оставалась без изменений, но было больше дополнительных опций;
- у 8,5% – оплата уменьшалась.