Более 85% украинцев планируют сменить работу в течение года

21 октября 2021 , 14:20
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Источник:

Jooble

Лишь 5,4% украинцев довольны местом своей работы. В то же время 85,6% населения в случае возможности хотят уволиться и перейти на другое место работы.

О смене работы на ближайший год еще не думали 9% украинцев. Об этом идет речь в результатах опроса сайта для поиска работы.

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При этом 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше, а работу меняли бы только в силу определенных обстоятельств.

В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании. А 16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста зарплаты и повышения должности. В то же время только 2,4% опрошенных меняли бы место работы чаще одного раза в два года при необходимости.

Что мотивирует украинцев менять работу

  • Отсутствие возможностей для роста заработной платы;
  • отсутствие возможностей для карьерного развития;
  • ненадежность работодателя;
  • токсичность на рабочем месте;
  • желание перемен;
  • конфликт;
  • изменение специализации.

Что происходило с зарплатой после смены работы опрошенных

  • У 49,7% украинцев заработная плата в основном росла;
  • у 32% –  оставалась без изменений;
  • у 9,8% –  зарплата оставалась без изменений, но было больше дополнительных опций;
  • у 8,5% –  оплата уменьшалась.
Справка. Опрос проводился в течение 6 сентября –  6 октября 2021. В нем приняли участие 1530 совершеннолетних специалистов из отраслей производства, образования, медицинской сферы, государственного сектора, строительства, гостинично-ресторанной сферы, IT, аграрного сектора, логистика и другие. Анкетирование было анонимным и состояло из 10 вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью написать собственный вариант в некоторых вопросах. Исследования не проводили в Крыму и на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
Автор: Софія Мінджоса