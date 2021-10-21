Более 85% украинцев планируют сменить работу в течение года

Лишь 5,4% украинцев довольны местом своей работы. В то же время 85,6% населения в случае возможности хотят уволиться и перейти на другое место работы.

О смене работы на ближайший год еще не думали 9% украинцев. Об этом идет речь в результатах опроса сайта для поиска работы.

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При этом 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше, а работу меняли бы только в силу определенных обстоятельств.

В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании. А 16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста зарплаты и повышения должности. В то же время только 2,4% опрошенных меняли бы место работы чаще одного раза в два года при необходимости.

Что мотивирует украинцев менять работу

Отсутствие возможностей для роста заработной платы;

отсутствие возможностей для карьерного развития;

ненадежность работодателя;

токсичность на рабочем месте;

желание перемен;

конфликт;

изменение специализации.

Что происходило с зарплатой после смены работы опрошенных

У 49,7% украинцев заработная плата в основном росла;

у 32% – оставалась без изменений;

у 9,8% – зарплата оставалась без изменений, но было больше дополнительных опций;

у 8,5% – оплата уменьшалась.

Опрос проводился в течение 6 сентября – 6 октября 2021. В нем приняли участие 1530 совершеннолетних специалистов из отраслей производства, образования, медицинской сферы, государственного сектора, строительства, гостинично-ресторанной сферы, IT, аграрного сектора, логистика и другие. Анкетирование было анонимным и состояло из 10 вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью написать собственный вариант в некоторых вопросах. Исследования не проводили в Крыму и на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.