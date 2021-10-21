О смене работы на ближайший год еще не думали 9% украинцев. Об этом идет речь в результатах опроса сайта для поиска работы.

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При этом 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше, а работу меняли бы только в силу определенных обстоятельств.

В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании. А 16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста зарплаты и повышения должности. В то же время только 2,4% опрошенных меняли бы место работы чаще одного раза в два года при необходимости.

Что мотивирует украинцев менять работу

  • Отсутствие возможностей для роста заработной платы;
  • отсутствие возможностей для карьерного развития;
  • ненадежность работодателя;
  • токсичность на рабочем месте;
  • желание перемен;
  • конфликт;
  • изменение специализации.

Что происходило с зарплатой после смены работы опрошенных

  • У 49,7% украинцев заработная плата в основном росла;
  • у 32% – оставалась без изменений;
  • у 9,8% – зарплата оставалась без изменений, но было больше дополнительных опций;
  • у 8,5% – оплата уменьшалась.