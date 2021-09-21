Более 80% украинцев заметили улучшение состояния дорог в Украине в 2021 году
Источник:Социологическая группа "Рейтинг"
Украинцы считают, что при каденции Владимира Зеленского в Украине активнее строят дороги и ремонтируют старые. Кроме того, более 60% населения довольны деятельностью Укравтодора.
С 2017 года количество украинцев, которые заметили улучшение дорог, увеличилось на 20%. 4 года назад таких людей было 62%.
Читайте также Туризм и курорты подчинили Мининфраструктуры – еще одно направление "Большой стройки"
Количество довольных состоянием дорог украинцев является почти одинаковым во всех регионах – 81 – 85%. Только на юге чуть меньше – 73%. Интересно, что среди таких людей больше всего молодежи, которая часто водит автомобиль.
Кто не заметил улучшение дорог
- 21% людей, которые не водят автомобиль;
- 24% лиц старше 60 лет;
- 29% бедных людей;
- 22% крестьян.
Чья заслуга в улучшении дорог
Интересно, что в 2017 году люди благодарили местную власть за дороги. В 2020 году резко увеличилась доля тех, кто видит в улучшении состояния дорог заслугу президента – с 3% до 25%. В то же время уже в 2021 году доля таких людей составляет 36%. Заслугу местных властей в состоянии дорог видят 33% опрошенных.
При каком президенте больше всего ремонтировали дороги
- В каденцию Владимира Зеленского – 41% опрошенных;
- Петра Порошенко – 9%;
- Виктора Януковича – 7%;
- Леонида Кучмы – 7%;
- Виктора Ющенко – 1%;
- всех одинаково – 10%;
- ни при каком – 9%.