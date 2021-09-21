Более 80% украинцев заметили улучшение состояния дорог в Украине в 2021 году

21 сентября 2021 , 14:56
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Социологическая группа "Рейтинг"

Украинцы считают, что при каденции Владимира Зеленского в Украине активнее строят дороги и ремонтируют старые. Кроме того, более 60% населения довольны деятельностью Укравтодора.

С 2017 года количество украинцев, которые заметили улучшение дорог, увеличилось на 20%. 4 года назад таких людей было 62%.

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Количество довольных состоянием дорог украинцев является почти одинаковым во всех регионах – 81 – 85%. Только на юге чуть меньше – 73%. Интересно, что среди таких людей больше всего молодежи, которая часто водит автомобиль.

Кто не заметил улучшение дорог

  • 21% людей, которые не водят автомобиль;
  • 24% лиц старше 60 лет;
  • 29% бедных людей;
  • 22% крестьян.

Чья заслуга в улучшении дорог

Интересно, что в 2017 году люди благодарили местную власть за дороги. В 2020 году резко увеличилась доля тех, кто видит в улучшении состояния дорог заслугу президента – с 3% до 25%. В то же время уже в 2021 году доля таких людей составляет 36%. Заслугу местных властей в состоянии дорог видят 33% опрошенных.

При каком президенте больше всего ремонтировали дороги

  • В каденцию Владимира Зеленского – 41% опрошенных;
  • Петра Порошенко – 9%;
  • Виктора Януковича – 7%;
  • Леонида Кучмы – 7%;
  • Виктора Ющенко – 1%;
  • всех одинаково – 10%;
  • ни при каком – 9%.

Что известно об опросе

Исследование проводили в течение 10 – 13 сентября 2021 года. В нем опросили 3000 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Автор: Софія Мінджоса