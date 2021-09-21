С 2017 года количество украинцев, которые заметили улучшение дорог, увеличилось на 20%. 4 года назад таких людей было 62%.

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Количество довольных состоянием дорог украинцев является почти одинаковым во всех регионах – 81 – 85%. Только на юге чуть меньше – 73%. Интересно, что среди таких людей больше всего молодежи, которая часто водит автомобиль.

Кто не заметил улучшение дорог

21% людей, которые не водят автомобиль;

24% лиц старше 60 лет;

29% бедных людей;

22% крестьян.

Чья заслуга в улучшении дорог

Интересно, что в 2017 году люди благодарили местную власть за дороги. В 2020 году резко увеличилась доля тех, кто видит в улучшении состояния дорог заслугу президента – с 3% до 25%. В то же время уже в 2021 году доля таких людей составляет 36%. Заслугу местных властей в состоянии дорог видят 33% опрошенных.

При каком президенте больше всего ремонтировали дороги

В каденцию Владимира Зеленского – 41% опрошенных;

Петра Порошенко – 9%;

Виктора Януковича – 7%;

Леонида Кучмы – 7%;

Виктора Ющенко – 1%;

всех одинаково – 10%;

ни при каком – 9%.