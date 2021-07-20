Результаты исследования
На сколько идея с четырехдневным рабочим графиком реалистичная в Украине
- 52,5% работодателей считают реалистичной возможность ввести четырехдневную рабочую неделю в Украине.
- 47,5% – считают, что это не реалистично для нашей страны.
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Четырехдневный рабочий день
Среди возможных перспектив для компании при переходе на четырехдневную рабочую неделю большая часть респондентов ответила следующим образом:
- 71,3% – это даст больше свободы для работников в решение личных вопросов.
- 28,7% – не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников.
Перспективы перехода на новый график: позиция 71,3%
Работодатели отметили, что переход на таких график поможет:
- уменьшить офисные расходы компании, например, на электроэнергию или бумагу;
- оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов;
- повысит лояльность сотрудников к компании;
- поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.
Не готовы рассмотреть переход: мнение 28,7%
28,7% работодателей, которые не готовы рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента отметили, что это связано с тем, что:
- деятельность компании не подходит для такого формата работы;
- уменьшит доходы компании;
- замедлит различные процессы в компании;
- уменьшит контроль за работой сотрудников.
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Останется зарплата неизменной
- 87,8% опрошенных Jooble работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату своим сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов.
- 12,2% считают, что зарплату логично уменьшить в таком случае.
Как проводилось исследование
Исследования проводили аналитики сайта по поиску работы Jooble. Для этого было опрошено 345 украинских работодателей в период с 8 июня по 8 июля 2021 года. Цель исследования – выяснить, какой процент украинских работодателей будет не против четырехдневной рабочей недели. Ведь, некоторые европейские страны и отдельные компании уже начали активно тестировать такой график работы.