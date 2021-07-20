Результаты исследования

На сколько идея с четырехдневным рабочим графиком реалистичная в Украине

52,5% работодателей считают реалистичной возможность ввести четырехдневную рабочую неделю в Украине.

47,5% – считают, что это не реалистично для нашей страны.

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Четырехдневный рабочий день

Среди возможных перспектив для компании при переходе на четырехдневную рабочую неделю большая часть респондентов ответила следующим образом:

71,3 % – это даст больше свободы для работников в решение личных вопросов.

28,7% – не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников.

Перспективы перехода на новый график: позиция 71,3%

Работодатели отметили, что переход на таких график поможет:

уменьшить офисные расходы компании, например, на электроэнергию или бумагу;

оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов;

повысит лояльность сотрудников к компании;

поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.

Не готовы рассмотреть переход: мнение 28,7%

28,7% работодателей, которые не готовы рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента отметили, что это связано с тем, что:

деятельность компании не подходит для такого формата работы;

уменьшит доходы компании;

замедлит различные процессы в компании;

уменьшит контроль за работой сотрудников.

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Останется зарплата неизменной

87,8% опрошенных Jooble работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату своим сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов.

12,2% считают, что зарплату логично уменьшить в таком случае.

Как проводилось исследование