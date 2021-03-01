Радио Свобода недавно сделало запрос НКРЕКП, чтобы узнать, какие украинские газоснабжающие компании обслуживают больше всего граждан, после того, как у потребителей появилась возможность самостоятельно выбирать поставщика. Так, по результатам предоставленного комментария, комиссия сообщила, что всего более 600 тысяч потребителей изменили предыдущего поставщика.

Ответ НКРЕКП на запрос

В четвертом квартале 2020 года изменили поставщика – более 528 тысяч потребителей природного газа.

В третьем квартале 2020 – почти 76 тысяч потребителей.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в сообщении на запрос Радио свобода отметила, что предоставляет только информацию о количестве бытовых потребителей, которые заключили договоры по поставкам природного газа после 1 августа 2020 года. В то время как информация о количестве договоров, которые действуют и информация по областям, что являются лидерами по количеству заключения новых договоров в НКРЕКП отсутствует.

Кто обслуживает больше пользователей

Поскольку, начиная с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для потребителей, благодаря чему украинцы получили возможность менять поставщика газа. Так потребители могут выбрать чья цена им кажется самой привлекательной.

Только газопоставляющая компания "Газоснабжающая компания "Нафтогаз", входящая в группу "Нафтогаз" получила право поставлять газ по всей стране.

Согласно данным НКРЕКП, которые комиссия предоставила для Радио свобода, лидерами среди поставщиков природного газа по количеству бытовых потребителей в четвертом квартале 2020 года стали:

ООО "Днепропетровскгаз сбыт" (отчетность конфиденциальная),

ООО "Нафтогаз Украины" (более миллиона потребителей),

ООО "Харьковгаз сбыт" (отчетность конфиденциальная),

ООО "Киевоблгаз сбыт" (отчетность конфиденциальная),

ООО "Львовгаз сбыт" (отчетность конфиденциальная),

ГП "Киивгазенерджы" (780 тысяч),

ООО "Одессагаз снабжения" (637 тысяч),

ООО "Запорожгаз Сбыт" (отчетность конфиденциальная),

ООО "Винницагаз Сбыт" (отчетность конфиденциальная),

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" (442 тысячи).

Среди 10 газопоставщиков, которых выделила НКРЕКП, 4 поставщика даже предоставили отчетность, сообщив, какое именно количество они обслуживают.

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