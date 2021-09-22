Более 60% расходов украинцев идет на еду, коммуналку, алкоголь и сигареты

Во втором квартале 2021 года украинцы увеличили свои расходы на 17,4%, чем за идентичный период в 2020 году. Больше всего денег люди в Украине тратили на продукты питания и безалкогольные напитки.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, исследовав расходы украинцев с апреля по июнь.

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Согласно этим данным, больше всего украинцы тратят именно на продукты питания и оплату коммунальных услуг. Зато меньше всего денег идет на образование, связь, рестораны и гостиницы.

На что украинцы тратят больше всего

41,4% – продукты питания и безалкогольные напитки;

13,7% – жилье и коммунальные услуги;

7,8% – алкоголь, табак и наркотики;

9,3% – транспорт;

6,1% – здравоохранение;

4,2% – одежда и обувь;

3,4% – отдых и культуру.



На что украинцы тратят больше всего денег / Скриншот с сайта Госстата

Ранее Госстат сообщил, что с начала карантина расходы украинцев уменьшились на 10,4%. Всего в течение апреля, мая и июня 2020 года граждане потратили на покупки 649,3 миллиарда гривен. Больше всего тратили на продукты питания и безалкогольные напитки – 278,7 миллиона гривен или 42,9%.



Расходы украинцев за время карантина / Инфографика 24 канала