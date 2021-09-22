Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, исследовав расходы украинцев с апреля по июнь.
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Согласно этим данным, больше всего украинцы тратят именно на продукты питания и оплату коммунальных услуг. Зато меньше всего денег идет на образование, связь, рестораны и гостиницы.
На что украинцы тратят больше всего
- 41,4% – продукты питания и безалкогольные напитки;
- 13,7% – жилье и коммунальные услуги;
- 7,8% – алкоголь, табак и наркотики;
- 9,3% – транспорт;
- 6,1% – здравоохранение;
- 4,2% – одежда и обувь;
- 3,4% – отдых и культуру.
На что украинцы тратят больше всего денег / Скриншот с сайта Госстата
Ранее Госстат сообщил, что с начала карантина расходы украинцев уменьшились на 10,4%. Всего в течение апреля, мая и июня 2020 года граждане потратили на покупки 649,3 миллиарда гривен. Больше всего тратили на продукты питания и безалкогольные напитки – 278,7 миллиона гривен или 42,9%.
Расходы украинцев за время карантина / Инфографика 24 канала