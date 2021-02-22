Очередной исторический рекорд: стоимость биткойнов впервые превысила 58 тысяч долларов
Биткойн в очередной раз за последнее время побил исторический максимум. На этот раз криптовалюта преодолела отметку в 58 тысяч долларов за единицу.
Источник:24 канал
С начала 2021 года биткоин подорожал на более чем на 90%. Это происходит на фоне сообщений о том, что компания Илона Маска Tesla вложила в него 1,5 миллиарда долларов.
Кстати Маск решил отозваться о курсе биткоина: говорит, что завышенный
Очередной исторический рекорд биткона: что известно
По состоянию на 22:40 21 февраля по киевскому времени цена криптовалты составляла 58 239 долларов. Его стоимость во время торговой сессии выросла почти на 2%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Правда, впоследствии цена биткоина немного упала. Сейчас он стоит в пределах 57,3 – 57,4 тысячи долларов.
Сколько стоит биткоин сейчас: данные по состоянию на 1:00 22 февраля
- Coindesk – 57 467 долларов (+3,01% за сутки).
- Binance (самая большая по объему торгов криптовалюта биржа) – 57 461 доллар (+3,23%).
- CoinMarketCap (портал, высчитывающий среднюю цену по более чем 20 биржам) – 57 400 долларов (+1,82%).
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Что этому предшествовало
- Стоимость биткоина начала идти вверх после 2016 года. В частности, 1 апреля 2017 он получил статус законного платежного средства в Японии, и это увеличило доверие к криптовалюте со стороны инвесторов.
- На 17 декабря 2017 года исторический максимум биткоина составил 19 783 долларов. Затем его стоимость несколько упала.
- Очередной всплеск произошел в начале 2020 года. К этому времени биткоин стоил чуть более 7 тысяч долларов.
- Повлияли на ситуацию коронавирус, а также обрушение фондовых рынков и цен на нефть. В итоге инвесторы начали вкладывать в криптовалюты и рисковые активы. Позже о планах уложиться в биткоин одна за другой начали объявлять крупные компании. И это повышало к криптовалюте доверие.
- Впервые биткоин преодолел отметку в 20 тысяч долларов 16 декабря. А уже 19 числа достиг отметки в 24 тысячи долларов. После почти ежедневно происходил только его рост.
- Уже в начале 2021 года – 8 января – криптовалюта побила рекорд и стоила 41 921 доллар. Аналитик Анри Арсланян пояснил, что такие рекорды связаны с постоянным появлением институциональных игроков и страхом розничных инвесторов упустить свой шанс.
- Правда, за 10 – 11 января криптовалюта упала на 21% до 32 389 долларов. Это был самый большой двухдневный спад со времен, когда пандемия COVID-19 впервые ударила по мировым рынкам.
- В феврале цена биткоина выросла на 53%. 18 числа он превысил отметку в 52 тысячи долларов , преодолев очередной исторический максимум.
- Миллиардер и инвестор в криптоактивы Майк Новограц прогнозирует, что до конца 2021 гола цена биткоина поднимется до 60 тысяч долларов . Однако уже в 2024 – 2025 годах криптовалюта будет стоить 500 тысяч долларов .
Обратите внимание Криптовалюта – наше будущее: но стоит ли инвестировать в биткоин
Что такое биткоин?Это децентрализованная система одноименной криптовалюта на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь – участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепцию системы опубликовали в ноябре 2008 года. Ее автором стал человек по имени Сатоси Накамото. До сих пор продолжаются споры относительно его реальности. Возможно, говорится и о коллективе авторов.
Эмиссия биткоинов естественным образом ограничена Сегодня большинство этой криптоваюты уже "добыли".
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