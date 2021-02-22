Биткойн в очередной раз за последнее время побил исторический максимум. На этот раз криптовалюта преодолела отметку в 58 тысяч долларов за единицу.

С начала 2021 года биткоин подорожал на более чем на 90% . Это происходит на фоне сообщений о том, что компания Илона Маска Tesla вложила в него 1,5 миллиарда долларов.

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По состоянию на 22:40 21 февраля по киевскому времени цена криптовалты составляла 58 239 долларов. Его стоимость во время торговой сессии выросла почти на 2%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Правда, впоследствии цена биткоина немного упала. Сейчас он стоит в пределах 57,3 – 57,4 тысячи долларов.

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Coindesk – 57 467 долларов (+3,01% за сутки).

Binance (самая большая по объему торгов криптовалюта биржа) – 57 461 доллар (+3,23%).

CoinMarketCap (портал, высчитывающий среднюю цену по более чем 20 биржам) – 57 400 долларов (+1,82%).

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Что этому предшествовало

Стоимость биткоина начала идти вверх после 2016 года. В частности, 1 апреля 2017 он получил статус законного платежного средства в Японии, и это увеличило доверие к криптовалюте со стороны инвесторов.

На 17 декабря 2017 года исторический максимум биткоина составил 19 783 долларов. Затем его стоимость несколько упала.

Очередной всплеск произошел в начале 2020 года. К этому времени биткоин стоил чуть более 7 тысяч долларов.

Повлияли на ситуацию коронавирус , а также обрушение фондовых рынков и цен на нефть. В итоге инвесторы начали вкладывать в криптовалюты и рисковые активы. Позже о планах уложиться в биткоин одна за другой начали объявлять крупные компании. И это повышало к криптовалюте доверие.

Впервые биткоин преодолел отметку в 20 тысяч долларов 16 декабря . А уже 19 числа достиг отметки в 24 тысячи долларов. После почти ежедневно происходил только его рост.

Уже в начале 2021 года – 8 января – криптовалюта побила рекорд и стоила 41 921 доллар. Аналитик Анри Арсланян пояснил, что такие рекорды связаны с постоянным появлением институциональных игроков и страхом розничных инвесторов упустить свой шанс.

Правда, за 10 – 11 января криптовалюта упала на 21% до 32 389 долларов. Это был самый большой двухдневный спад со времен, когда пандемия COVID-19 впервые ударила по мировым рынкам.

В феврале цена биткоина выросла на 53%. 18 числа он превысил отметку в 52 тысячи долларов , преодолев очередной исторический максимум.

Миллиардер и инвестор в криптоактивы Майк Новограц прогнозирует, что до конца 2021 гола цена биткоина поднимется до 60 тысяч долларов . Однако уже в 2024 – 2025 годах криптовалюта будет стоить 500 тысяч долларов .

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