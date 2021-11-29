Более 4 миллиардов гривен работодатели задолжали украинцам
В Украине общая сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам, по состоянию на 1 ноября 2021 года, составила 4007,4 миллиона гривен. Такой показатель на 0,1% больше чем в октябре.
При этом с начала 2021 года долги по выплате зарплаты выросли на 53,4%. Стоит заметить, что в ноябре более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность – 76,50%.
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Где задолженность является наибольшей
По данным Госстата, значительная часть задолженности по выплатам образована в:
- Донецкой области – 25,1%;
- Харьковской области – 13,2%;
- Днепропетровской области – 11,9%;
- Киеве – 13,6%.
В то же время задолженность на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019 – 2020 годов, в ноябре составила 158,5 миллиона гривен.Обратите внимание! В Госстате сообщили
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Зарплата в Украине: последние новости
- Средняя зарплата украинцев в сентябре 2021 года выросла на 242 гривны. В результате до налогообложения официальная зарплата составляла 14 239 гривен.
- По данным Госстата, самыми высокими являются зарплаты в сфере авиационного транспорта – более 27 тысяч гривен. Самые низкие – в сфере "Почтовая и курьерская деятельность".
- Украина в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируют повысить зарплаты учителям и стипендии студентам.