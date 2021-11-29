При этом с начала 2021 года долги по выплате зарплаты выросли на 53,4%. Стоит заметить, что в ноябре более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность – 76,50%.

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Где задолженность является наибольшей

По данным Госстата, значительная часть задолженности по выплатам образована в:

Донецкой области – 25,1%;

Харьковской области – 13,2%;

Днепропетровской области – 11,9%;

Киеве – 13,6%.

В то же время задолженность на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019 – 2020 годов, в ноябре составила 158,5 миллиона гривен.

Обратите внимание! В Госстате сообщили, что в течение первых 6 месяцев 2021 года доходы украинцев в основном не превышали 7 тысяч гривен в месяц. В то же время 31,1% граждан получали большую зарплату.

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