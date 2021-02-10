Хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики похитили более 300 миллионов долларов для финансирования ядерных и баллистических ракетных программ своей страны.

Мировые СМИ сообщили о скандале с участием Корейской Народно-Демократической Республики, ссылаясь на отчет ООН.

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Отчет ООН

Дипломатический источник в Совете Безопасности ООН поделилось частью отчета ООН с телеканалом CNN. Отчет состоит из информации полученной от:

стран-членов ООН,

спецслужб,

СМИ,

беженцев из КНДР.

Согласно документу, неназванная страна-член ООН заявила, что в период между 2019 годом и ноябрем 2020 года хакеры украли виртуальные активы на сумму 316,4 миллиона долларов

Авторы отчета

Автором отчета является группа ООН по Северной Корее, которой поручено следить за соблюдением и эффективностью санкций, наложенных против режима Ким Чен Ына за ядерной и баллистической программы страны.

Обвинения против КНДР

Лидера КНДР Ким Чен Ына обвиняют в проведении "операций против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов". По мнению авторов отчета, цель главы КНДР, для которой хакеры похитили средства, заключалась в оплате оружия и поддержки экономики страны, что сейчас находится в достаточно тяжелом положении.

Также в отчете утверждалось, что КНДР "производила материал, который расщепляется, обслуживала ядерные объекты и модернизировала инфраструктуру баллистических ракет", продолжая при этом "искать материалы и технологии для этих программ за рубежом".

Мнение следственных ООН

Следователи ООН заявили, что одна неназванная страна оценила "очень вероятным" то, что Северная Корея может установить ядерное устройство на баллистическую ракету любой дальности, но все еще не ясно, смогут ли эти ракеты успешно повторно войти в атмосферу Земли.

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