Сергей Марченко рассказал, что уже начали сотрудничество с МВФ через механизмы скорой финансовой помощи Rapid Financing Instrument, где получили 1,4 миллиарда долларов. Сейчас они на счетах в казначействе.

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Также есть программа макрофинансовой помощи от Европейского союза на 1,2 миллиарда евро. По ней получили 600 миллионов евро двумя траншами по 300 миллионов евро.

Ведем дальнейшие консультации с Европейской комиссией о следующих программах и траншах. От Всемирного банка получили помощь по программе развития Development policy loan (DPL) на 312 миллионов евро,

= сообщил Сергей Марченко.

По его словам, сейчас Всемирный банк и страны-партнеры создают такой траст-фонд помощи для Украины. К нему уже присоединились Швеция, Нидерланды, Австрия. Швеция, в частности на 50 миллионов долларов готова предоставить гарантии, Нидерланды – 89 миллионов долларов, Австрия – 10 миллионов долларов.

Кроме того, министр финансов Украины рассказал, что ведутся переговоры с правительством Японии. Начальная сумма кредитов – 100 миллионов долларов. Однако есть возможность увеличения.

Какие еще есть финансовые поддержки

Европейский инвестиционный банк скорректировал свои проекты на поддержку бюджета на сумму 668 миллионов евро , из которых 400 миллионов евро уже получили и имеем на счетах в бюджете.

, из которых уже получили и имеем на счетах в бюджете. С Германией обсуждается две кредитные программы, которые всего на 150 миллионов долларов . Подписали меморандум на первую и ожидаем поступления средств.

. Подписали меморандум на первую и ожидаем поступления средств. Франция – переговоры о кредите на 300 миллионов евро .

. Канада анонсировала кредитную программу на 500 миллионов канадских долларов .

. Великобритания – 500 миллионов долларов.

"Среди грантов особо надо выделить правительство Италии, который в первые дни войны нам оказал грантовую помощь в размере 10 миллионов евро. Грантовую помощь также ожидаем от Британии, Дании, Латвии, Литвы, Исландии и ЕС. Общая сумма грантов, которую видим – около 360 миллионов евро", – сообщил Марченко.

Кроме того, он отметил, что ведется активное сотрудничество с США. Еще до войны была анонсирована возможность предоставления гарантий на 1 миллиард долларов.

Министр финансов Украины сообщил, что из этих денег в бюджет ушло более 3 миллиардов долларов. То есть почти половину из этих средств, о которых ведутся переговоры.

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