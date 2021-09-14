Такие цифры он озвучил во время пресс-конференции. В то же время среднемесячная заработная плата в 2022 году составит 15 258 гривен.

Важно В каких областях Украины самая высокая средняя зарплата: инфографика

Шмыгаль подчеркнул, что правительство следит за тем, чтобы росла не только номинальная заработная плата, но и реальная.

Это довольно высокий уровень. Это означает, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17,5 тысячи гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы,

– пояснил украинский премьер.

Сколько сейчас получают украинцы

Согласно данным Госстата, в период с января по июль 2021 года средняя зарплата в Украине составила почти 13,5 тысячи гривен.

Как говорится в Бюджетной декларации, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен, в 2024 году – до 19 063 гривен.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум украинцев в 2021 году / Инфографика 24 канала