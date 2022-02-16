Более 10 миллионов украинцев с 1 марта будут получать повышенные пенсии

Кабинет Министров 16 февраля одобрил индексацию пенсий свыше 10 миллионам украинцев. Выплаты увеличат с 1 марта 2022 года.

Кому и на сколько увеличат пенсии

Перерасчет пенсий произвели с увеличенным на 14% показателем средней зарплаты. Об этом на заседании правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет 24 канал.

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Увеличение пенсий соответствует росту потребительских цен и средней заработной платы. Повышение выплат получат более 10 миллионов человек. Из них 8 миллионов – это лица, которым назначили пенсии до 2019 года. Средний размер повышения составит около 360 гривен, а самый маленький – 100 гривен,

– объяснила Лазебная.

Кстати, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС выплаты в среднем повысят на 1 100 гривен.

По словам министра, впервые с применением этого показателя увеличат пенсии военным. Так, полмиллиона украинцев получат в среднем на 705 гривен больше.

Вырастут пенсии и для пожилого населения. Так, компенсационные выплаты для людей в возрасте от 80 лет увеличатся до 570 гривен, а от 75 до 80 лет – до 456 гривен.

Выплаты увеличат и для уязвимых групп населения

Пенсии, назначенные до 2019 года, не подпадают под индексацию. Речь идет об 1 миллионе человек. Поэтому правительство решило выплачивать им ежемесячно дополнительные 135 гривен.

Минимальная пенсионная выплата будет на 19% выше прожиточного минимума (с 1 января 2022 года она составляет 1 934 гривны) для:

людей с инвалидностью I группы,

пенсионеров от 60 до 65 лет с полным страховым стажем.

На 9% будет выше:

минимальная выплата для неработающих лиц, которые получают минимальную пенсию,

получателей государственного социального пособия лица с инвалидностью,

получателей пособия лица, не имеющего права на пенсию.

Кроме того, на 400 гривен увеличат пособие на третьего и каждого следующего ребенка до 6 лет, которого воспитывают в многодетной семье.

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