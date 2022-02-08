Более 10 миллионов украинцев с 1 марта получат повышенные пенсии, – Лазебная

В Министерстве социальной политики заявили, что с 1 марта для более чем 10 миллионов украинцев увеличатся социальные выплаты. Повышение должно быть на 14%.

В 2021 году на 10% выросли потребительские цены, поэтому теперь планируют повышать пенсии и разные пособия. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает 24 канал.

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Повышение на 14% – индекс, который мы определили из-за 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат. С них и уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. То есть 14% – это то, что нужно ожидать нашим пенсионерам с 1 марта,

– объяснила министр.

По ее словам, повышение получат 10 миллионов 200 тысяч украинских пенсионеров. Оно будет включать и индексацию страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, не подпадающих под нее. Также впервые проиндексируют военные пенсии.

Каких еще изменений ожидать пенсионерам

Министр отметила, что впервые за 15 лет вырастет так называемая социальная пенсия. Такие изменения планировали на декабрь, но решили ускорить и введут уже в марте. Ее размер привязан к прожиточному минимуму и составляет 1 934 гривны. С марта такая пенсия составит 2 100 гривен. Ее получают 1 миллион украинцев.

Сегодня таких людей миллион, а когда мы пришли, такая минимальная пенсия была у 4 миллионов. Мы разными доплатами уменьшили это количество. В этом году будет категория 70+,

– сказала Лазебная.

Она также заверила, что госбюджет выдержит рост пенсий, потому что будут поступления в страховые фонды.

"Министр здравоохранения на совещании в правительстве рассказал, как повышается зарплата медикам. А я радуюсь, что с каждой зарплаты поступления идут в страховые социальные фонды и есть больше возможностей. Если нужно будет повышать доходы людей, будем это делать ускоренными темпами", – заявила министр.

Пенсионные изменения в 2022 году

С 1 января 2022 года в Украине изменили требования к страховому стажу, позволяющему населению выходить на пенсию по возрасту. Но если даже у украинца меньше 15 лет стажа, уходя на пенсию в 65 лет, он все равно имеет право на определенную соцвыплату.

В целом в 2022 году планируется увеличивать денежные выплаты для украинских пенсионеров. Правительство анонсировало, что пересчет будет иметь 12 этапов адресного повышения разным категориям пенсионеров.

Минсоцполитики также предлагало Кабмину поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях. По мнению министерства, это поможет развить пенсионное накопительное обеспечение.

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