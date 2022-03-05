О том, что Банк России решил не проводить торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи с 5 по 8 марта 2022 года, сообщил в телеграме Даниил Гетманцев, глава налогового комитета в Раде.

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Обвал российских акций

Несмотря на то, что Московская биржа не работает, мы все равно можем наблюдать крах ценных бумаг российских компаний . К примеру, акции крупнейшего российского банка Сбербанка на Лондонской бирже стоят 5 центов. Только с начала войны в Украине цена обвалилась более чем на 99%. Похожая судьба ждала и другие акции.

Невозможно было ее (Московскую биржу – 24 канал) открыть . Все просто пытались бы реализовать все акции всех компаний. Для России это было бы то же самое, что крах в 2008 году на американской бирже ,

– прокомментировал 24 каналу ситуацию экономист Олег Гетман.

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