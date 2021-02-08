Бывший владелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов в очередной раз обратился в суд. В иске он требует возврата 33,25% акций финучреждения, которые принадлежали ему до национализации.

Хозяйственный суд Киева 8 февраля удовлетворил ходатайство "Приватбанка" и оставил без движения иск экс-акционера банка Геннадия Боголюбова в отношении возврата ему 33,25% акций финучреждения. Об этом на брифинге сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев.

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Как объяснил Пожидаев, причиной этого стало то, что иск подали с нарушением процессуальных требований. Известно, что в исковом заявлении не было всех необходимых реквизитов. Если истец не устранит недостатки в течение 10 дней, исковое заявление останется без рассмотрения.

Иски Боголюбова против "Приватбанка": главное

Бывший владелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов 15 октября 2020 года подал сразу 3 иска, а затем еще один, в Хозяйственный суд Киева против банка.

Один из исков касался якобы незаконности купли-продажи его доли акций финучреждения. Все иски оставили "без движения" из-за неуплаты судебного сбора .

его доли акций финучреждения. Все иски оставили "без движения" . В ноябре 2020 года Геннадий Боголюбов подал очередной иск против правительства и банка с требованием возврата акций.

Что известно о национализации "Приватбанка"? В 2016 году Нацбанк признал В 2016 году Нацбанк признал "Приватбанк" неплатежеспособным . Владельцы наибольшего количества акций Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к правительству с предложением национализировать банк. Украина докапитализировала в учреждение более чем 155 миллиардов гривен. Однако затем экс-владельцы банка заявили, что национализация якобы была незаконной. И теперь Коломойский и Боголюбов пытаются вернуть банк, требуют компенсации, обращаясь в различные инстанции.

Обратите внимание! 15 октября 2019 года "Приватбанк" победил в Апелляционном суде Англии в деле против Коломойского и Боголюбова.