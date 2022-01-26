Богаче ли турки украинцев: сравнение зарплат, пенсий и ВВП

В конце 2021 года инфляция в Турции составила 19-летний максимум, а национальная валюта обесценилась на более чем 40%. Инфляция в Украине тоже несколько подскочила в прошлом году, а цены существенно выросли.

Однако, если Нацбанк продолжал повышать учетную ставку весь прошлый год, несмотря на инфляционное давление, то в Турции наоборот придерживались политики низких ставок. Поэтому Экономика 24 решила сравнить основные экономические показатели этих двух стран, чтобы выяснить, где у населения более высокий уровень жизни.

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Уровень жизни в Турции и Украине

Месячная зарплата

Минимальная зарплата в Турции в 2021 году была на уровне 2 826 турецких лир после налогообложения. Но, если еще в начале года это было 380 долларов, то из-за инфляции в конце года турки уже зарабатывали существенно меньше – 186 долларов, пишет Daily Sabah.

Поэтому в 2022 году резко подняли минимальную зарплату – до 5 004 турецких лир до налогообложения или 4,250 турецких лир чистыми (почти 9 тысяч гривен), сообщили в пресс-службе президента Турции. Следовательно украинцы, которым подняли минимальную зарплату в декабре прошлого года до 6 500 гривен (до налогообложения), получают меньше.

Однако более высокая минимальная зарплата не свидетельствует об обязательно более высоком уровне жизни в Турции. Дело в том, что доля работников в частном секторе, которая работает на минимальную зарплату, составила в 2021 году 69%, согласно исследованию DISK. Экономистов в стране волнует, что средняя зарплата все ближе приближается к минимальной. А с резким поднятием зарплаты в 2022 году, эта доля снова вырастет.

По данным турецких статистических ведомств и кадровых агентств, средняя зарплата в Турции в 2021 году составляет 8 тысяч лир в месяц (чуть больше 17 тысяч гривен). Однако эти показатели актуальны для крупных мегаполисов, таких как Стамбул и Анкара.

Несмотря на то, что зарплата турок все время растет, в долларовом эквиваленте она продолжает падать. Если в 2013 году минимальная зарплата до налогообложения была на уровне 547 долларов, то сегодня – 370 долларов.

В то же время в Украине разница между средней и минимальной зарплатой – ощутима. В ноябре 2021 года средняя зарплата до налогообложения составила 14 282 гривны, по данным Госстата. Минимальная же была на уровне 6 тысяч гривен в ноябре прошлого года.

Выход на пенсию

Ранее в Турции население могло выйти на пенсию уже в 45 лет, однако в связи с резким увеличением процента неработающего населения, были внесены изменения. Поэтому теперь для женщин пенсионный возраст составляет 58 лет, а для мужчин – 60 лет.

В Украине женщины и мужчины выходят на пенсию в 60 лет. Однако в Турции и Украине планируют увеличивать пенсионный возраст. Планируется, что к 2048 году мужчины в Турции будут выходить в 65 лет, а после 2048 года в 65 лет будут выходить на пенсию и женщины.

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Размер пенсионных выплат

В Турции пенсия привязана к минимальной зарплате, тогда как в Украине к уровню прожиточного минимума, размер которого прописан в бюджете.

Минимальную пенсию в 2022 году в Турции подняли на 66% до 2 500 лир (почти 5 278 гривен). Это коснется 1,26 миллиона пенсионеров, сообщают местные СМИ. Максимальная пенсия в стране составляет 10 тысяч лир, но такие выплаты скорее получают бывшие госслужащие.

В Украине минимальная пенсия с декабря 2021 года составляет 1 934 гривны, но к концу года она вырастет до 2 093 гривен. Все потому, что бюджетом-2022 предусмотрено еще два этапа повышения уровня прожиточного минимума в этом году. Однако на минималку в Украине могут рассчитывать только мужчины пенсионного возраста, имеющие 35 лет страхового стажа и женщины с 30 годами страхового стажа.

Максимальная пенсия с декабря 2021 года – 19 340 гривен, поскольку не может превышать 10 прожиточных минимумов. Больше о том, как будут меняться пенсии в Украине в 2022 году, читайте здесь.

Экономика Турции и Украины

Инфляция и рост цен

В Турции, согласно данным Турецкого статистического института, уровень инфляции по результатам декабря подскочил до 36,08%. В Украине показатель составил лишь 10% годовых, однако такой он достаточно далек от цели НБУ в 5±1%.

Традиционной реакцией на рост инфляции является повышение учетной ставки, однако президент Турции Реджеп Эрдоган решил выбрать противоположный курс. Он давил на турецкий центробанк, призывая снижать ставку и увеличивая количество национальной валюты в обороте. Таким образом Эрдоган еще больше расшатывал инфляцию.

Также ранее заявлял, что политика низких ставок – часть успешной "войны за экономическую независимость", отмечая, что ранее он уже снизил инфляцию в Турции до около 4% и добьется этого снова.

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Что касается Украины, то за 2021 год рост цен составил 10%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%), согласно данным Госстата. Цены за прошлый год выросли на 10,8%. Экономический аналитик Любомир Шавалюк считает, что это произошло вследствие двух факторов – сезонность и ускорение инфляции в мире. Больше о том, как выросли цены в Украине за год и на какие категории, рассказываем здесь.

Экономические показатели Украины на Турции / Инфографика 24 канала

Что не так с экономикой Турции

Мягкая монетарная политика Эрдогана обесценила существенно национальную валюту. В результате этого турецкие акции осенью 2021 года были исторически самыми дешевыми для иностранных инвесторов, но одновременно – самыми дорогими для граждан страны.

Вместе с этим она снизила доверие к национальной валюте Турции, в результате чего две трети депозитов в турецких банках открыты в иностранной валюте. Также из-за стремительной инфляции и "печати лиры" покупательная способность рядового населения снизилась. Поэтому Турция стала еще дешевле для иностранных инвесторов и бизнеса и одновременно дороже для граждан.

Уровень ВВП

По итогам 2021 года Эрдоган отчитался о рекордном экспорте – 225,4 миллиарда долларов. Это на 24,6% больше , чем в докризисном 2019 году.

Начиная с 2002 года, ВВП Турции постоянно рос после критической ситуации в 2001 году, когда он упал на рекордные 5,75%. Стоит напомнить, что в 2002 году к власти пришла Партия справедливости и развития, которую основал нынешний президент Эрдоган.

С победой на выборах был введен плавающий валютный курс, сняты ограничения на участие иностранного капитала и обеспечение независимости центрального банка. Таким образом Турция стала привлекательной для иностранных инвесторов и за 2002 – 2012 годы привлекла 123,8 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это в десять раз больше, чем за предыдущее десятилетие.

За 12 лет ВВП Турции вырос почти в пять раз.

Что касается Украины, то стоит напомнить, 2021 год Украина завершила самым высоким долларовым ВВП за всю историю независимости. О почти 195 миллиардах долларов рассказала министр экономики Юлия Свириденко. Также она добавила, что в этом году правительство планирует дополнительный рост ВВП благодаря новым программам.

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Разница между ВВП Украины и Турции, согласно данным Всемирного банка в 2020 году:

ВВП на душу населения

падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.

Чтобы уравнять уровень жизни населения в Турции и в Украине Экономика 24 предлагает обратить внимание на такой показательный фактор, как ВВП на душу населения. Поэтому согласно данным Всемирного банка, в 2020 году в Турции он составлял 8 536 долларов, тогда как в Украине – 3 726 долларов.

Что такое ВВП на душу населения Это мера выпуска продукции на душу населения в долларах постоянной покупательной способности, при этом нивелируется влияние инфляционных процессов. Более высокий реальный ВВП на душу населения является показателем высшего уровня жизни.

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