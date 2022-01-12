В ближайшее время в Украине начнут выдавать кредиты под 5%: в ОП назвали условия для получения

В первом квартале этого года заработает государственная программа "Украинская мечта". Она предусматривает ипотеку для украинских семей под 5% годовых.

Программу планируют запустить уже в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью.

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Как получить этот кредит

Ростислав Шурма пояснил, что программа "Украинская мечта" предусмотрена для тех семей, члены которой официально трудоустроены. Государство может предоставить таким семьям ипотеку под 5% годовых с ежемесячной выплатой 10 тысяч гривен.

Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20 – 30 тысяч гривен совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60 – 70 квадратных метров за ежемесячный платеж в 10 тысяч гривен,

– заявил Шурма.

Также кредит под 5% годовых можно взять на приобретение автомобиля.

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