Программу планируют запустить уже в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью.

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Как получить этот кредит

Ростислав Шурма пояснил, что программа "Украинская мечта" предусмотрена для тех семей, члены которой официально трудоустроены. Государство может предоставить таким семьям ипотеку под 5% годовых с ежемесячной выплатой 10 тысяч гривен.

Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20 – 30 тысяч гривен совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60 – 70 квадратных метров за ежемесячный платеж в 10 тысяч гривен,

– заявил Шурма.

Также кредит под 5% годовых можно взять на приобретение автомобиля.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский анонсировал программу "Украинская мечта" 1 декабря 2021 года во время выступления в Верховной Раде. Тогда глава государства подчеркнул, что получить выгодный кредит смогут все украинцы, которые честно платят налоги. По словам Владимира Зеленского, кредит можно взять не только для приобретения жилья или автомобиля, но и для получения образования или профессии.

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