Бюро экономической безопасности заработает с 25 сентября, – глава Фискальной службы

Бюро экономической безопасности начнет работать с 25 сентября 2021 года. В то же время, на следующий день, 26 сентября, прекратит существование Государственная фискальная служба.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник. Он также рассказал о планах возглавить вновь созданный орган.

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В ГФС рассказали, когда заработает Бюро экономической безопасности

"25 сентября – это дата, когда БЭБ должен начать работу, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", – отметил чиновник.

Он отметил, что Государственная фискальная служба сейчас находится в процессе ликвидации. И подтвердил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.

Я считаю себя специалистом в сфере гарантирования экономической безопасности и хочу попросить работу в этом вопросе,

– подчеркнул Вадим Мельник.

Создание Бюро экономической безопасности: что известно

Верховная Рада 28 января 2021 поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Сейчас такие правонарушения расследуют налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. После того как новосозданный орган заработает, налоговую милицию в Украине расформируют.

В марте 2021 года документ о создании БЭБ подписал президент Владимир Зеленский. А в апреле 2021 года поддержали новосозданный орган члены Кабинета Министров Украины.

Согласно законопроекту, Бюро экономической безопасности наделяется полномочиями: