Бюджетный и реальный прожиточные минимумы в Украине существенно отличаются. Это можно объяснить тем, что в бюджете используется заниженная величина.

Честный прожиточный минимум больше по меньшей мере в 2 раза. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, сообщает Укринформ.

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Бюджетный и честный прожиточный минимумы в Украине отличаются, ведь в бюджете используется заниженная величина. Начиная с 2015 года, этот разрыв изменился коренным образом, и честный прожиточный минимум больше, чем вдвое,

– подчеркнула Третьякова.

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