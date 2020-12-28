Бюджетный и честный прожиточный минимумы в Украине отличаются, – Третьякова
Бюджетный и реальный прожиточные минимумы в Украине существенно отличаются. Это можно объяснить тем, что в бюджете используется заниженная величина.
Честный прожиточный минимум больше по меньшей мере в 2 раза. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, сообщает Укринформ.
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Бюджетный и честный прожиточный минимумы в Украине отличаются, ведь в бюджете используется заниженная величина. Начиная с 2015 года, этот разрыв изменился коренным образом, и честный прожиточный минимум больше, чем вдвое,
– подчеркнула Третьякова.
Что еще сказала нардеп
- Ключевой реформой в Украине должен стать возврат в домохозяйства уплаченных налогов на размер прожиточного минимума на каждое удерживаемое лицо.
- Во время работы над Госбюджетом-2021 активно работали, чтобы уменьшить сущности бюджетного и честного прожиточного минимумов.
- Прожиточный минимум – это себестоимость проживания одного человека в домохозяйстве или семье, и его нельзя облагать налогом.
- Уже в 2021 году необходимо разработать систему возврата переплаченных налогов.
- Кроме того, парламент планирует установить вторую пенсию по накопительной системе.
- Для этого необходимо создать негосударственный пенсионный фонд.
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