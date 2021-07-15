Бюджетная декларация 2022 – 2024: какими будут зарплаты, пенсии и курс доллара
15 июля 2021 , 17:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада впервые в истории проголосовала за бюджетную декларацию на 3 года. Это видение правительством бюджетной политики Украины в среднесрочной перспективе и основа для формирования проекта госбюджета на следующий год.
Нардепы поддержали постановление №5765. Документ в целом одобрили 269 народных депутатов.
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Рада впервые проголосовала за Бюджетную декларацию
Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования. Он определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период.
Его считают основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов,
– говорится в постановлении.
Что прогнозируют на 2022 – 2024 годы
Зарплаты
- по расчетам Кабмина, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен;
- в 2024 году – до 19 063 гривен.
Курс доллара
- конец 2021 года – 28,6 гривны, среднегодовой – 28 гривен;
- в 2023 году среднегодовой – 28,8 гривны, а на конец года – 28,9 гривны;
- в 2024 году – 29,2 гривны и 29,4 грн соответственно.
Пенсия
- сейчас – 1854 грн, с 1 декабря 2021 года – вырастет до 1934 гривен;
- в 2022 году – на 8,2%, до 2093 гривен;
- в 2023 году – на 7,3%, до 2246 гривен;
- в 2024 году – на 7%, до 2403 гривен.
Налоги
- Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс.
- Речь о проекте закона №5600 – он предусматривает увеличение налога на рынке недвижимости.
- Эксперт рассказал, что новые налоги "запустят цепную реакцию для смежных отраслей и экономики в целом".
- Его 1 июля Рада приняла в первом чтении.
- Благодаря принятию законопроекта № 5600, Минфин ожидает, что привлечение в бюджет увеличатся ориентировочно на 3 миллиарда гривен.
Приоритетные направления Бюджетной декларации в среднесрочной перспективе
- поддержка макроэкономической стабильности;
- стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами через COVID-19.
- развитие малого и среднего бизнеса;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- формирование чистой и безопасной окружающей среды, сохранение и восстановление экосистем;
- развитие админуслуг и их цифровизация, информатизация общества, содействие развитию IT-бизнеса;
- создание системы соцподдержки и пенсионного обеспечения населения;
- развитие системы соцзащиты ветеранов войны;
- обеспечение качественного, современного и доступного среднего образования, инклюзивной системы образования, создание современного профобразования и обеспечение качества высшего образования;
- доступ к основным медуслугам.
Предыстория принятия Бюджетной декларации: коротко
- В 2018 году впервые разработали документ. Его изменили на "Основные направления бюджетной политики".
- В 2019 году снова пытались заключить декларацию. В 2020 году правительство также готовило документ на 3 года.
- Только 31 мая 2021 года Министерство финансов Украины сообщило, что правительство на внеочередном заседании впервые одобрило Бюджетную декларацию на ближайшие 3 года.
- В конце 15 июля 2021 года Рада приняла бюджетную декларацию.
- Глава Минфина заявил, что это первое рассмотрение бюджетной декларации сразу на 3 года. Глава Минфина Сергей Марченко выступил в Раде и заявил, что это "историческое событие".