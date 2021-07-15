Нардепы поддержали постановление №5765. Документ в целом одобрили 269 народных депутатов.

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Рада впервые проголосовала за Бюджетную декларацию

Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования. Он определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период.

Его считают основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов,

– говорится в постановлении.

Что прогнозируют на 2022 – 2024 годы

Зарплаты

по расчетам Кабмина, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен;

в 2024 году – до 19 063 гривен.

Курс доллара

конец 2021 года – 28,6 гривны, среднегодовой – 28 гривен;

в 2023 году среднегодовой – 28,8 гривны, а на конец года – 28,9 гривны;

в 2024 году – 29,2 гривны и 29,4 грн соответственно.

Пенсия

сейчас – 1854 грн, с 1 декабря 2021 года – вырастет до 1934 гривен;

в 2022 году – на 8,2%, до 2093 гривен;

в 2023 году – на 7,3%, до 2246 гривен;

в 2024 году – на 7%, до 2403 гривен.

Налоги

Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

Речь о проекте закона №5600 – он предусматривает увеличение налога на рынке недвижимости.

Эксперт рассказал, что новые налоги "запустят цепную реакцию для смежных отраслей и экономики в целом".

Его 1 июля Рада приняла в первом чтении.

Благодаря принятию законопроекта № 5600, Минфин ожидает, что привлечение в бюджет увеличатся ориентировочно на 3 миллиарда гривен.

Приоритетные направления Бюджетной декларации в среднесрочной перспективе

поддержка макроэкономической стабильности;

стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами через COVID-19.

развитие малого и среднего бизнеса;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистой и безопасной окружающей среды, сохранение и восстановление экосистем;

развитие админуслуг и их цифровизация, информатизация общества, содействие развитию IT-бизнеса;

создание системы соцподдержки и пенсионного обеспечения населения;

развитие системы соцзащиты ветеранов войны;

обеспечение качественного, современного и доступного среднего образования, инклюзивной системы образования, создание современного профобразования и обеспечение качества высшего образования;

доступ к основным медуслугам.

Обратите внимание! Декларация – это видение правительством бюджетной политики в среднесрочной перспективе. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год, рассказывают в Минфине.

Предыстория принятия Бюджетной декларации: коротко