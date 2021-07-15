Нардепы поддержали постановление №5765. Документ в целом одобрили 269 народных депутатов.

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Рада впервые проголосовала за Бюджетную декларацию

Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования. Он определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период.

Его считают основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов,
– говорится в постановлении.

Что прогнозируют на 2022 – 2024 годы

Зарплаты

  • по расчетам Кабмина, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен;
  • в 2024 году – до 19 063 гривен.

Курс доллара

  • конец 2021 года – 28,6 гривны, среднегодовой – 28 гривен;
  • в 2023 году среднегодовой – 28,8 гривны, а на конец года – 28,9 гривны;
  • в 2024 году – 29,2 гривны и 29,4 грн соответственно.

Пенсия

  • сейчас – 1854 грн, с 1 декабря 2021 года – вырастет до 1934 гривен;
  • в 2022 году – на 8,2%, до 2093 гривен;
  • в 2023 году – на 7,3%, до 2246 гривен;
  • в 2024 году – на 7%, до 2403 гривен.

Налоги

  • Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс.
  • Речь о проекте закона №5600 – он предусматривает увеличение налога на рынке недвижимости.
  • Эксперт рассказал, что новые налоги "запустят цепную реакцию для смежных отраслей и экономики в целом".
  • Его 1 июля Рада приняла в первом чтении.
  • Благодаря принятию законопроекта № 5600, Минфин ожидает, что привлечение в бюджет увеличатся ориентировочно на 3 миллиарда гривен.

Приоритетные направления Бюджетной декларации в среднесрочной перспективе

  • поддержка макроэкономической стабильности;
  • стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами через COVID-19.
  • развитие малого и среднего бизнеса;
  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие агропромышленного комплекса;
  • формирование чистой и безопасной окружающей среды, сохранение и восстановление экосистем;
  • развитие админуслуг и их цифровизация, информатизация общества, содействие развитию IT-бизнеса;
  • создание системы соцподдержки и пенсионного обеспечения населения;
  • развитие системы соцзащиты ветеранов войны;
  • обеспечение качественного, современного и доступного среднего образования, инклюзивной системы образования, создание современного профобразования и обеспечение качества высшего образования;
  • доступ к основным медуслугам.

Предыстория принятия Бюджетной декларации: коротко

  • В 2018 году впервые разработали документ. Его изменили на "Основные направления бюджетной политики".
  • В 2019 году снова пытались заключить декларацию. В 2020 году правительство также готовило документ на 3 года.
  • Только 31 мая 2021 года Министерство финансов Украины сообщило, что правительство на внеочередном заседании впервые одобрило Бюджетную декларацию на ближайшие 3 года.
  • В конце 15 июля 2021 года Рада приняла бюджетную декларацию.
  • Глава Минфина заявил, что это первое рассмотрение бюджетной декларации сразу на 3 года. Глава Минфина Сергей Марченко выступил в Раде и заявил, что это "историческое событие".