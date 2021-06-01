Бюджетная декларация: какие приоритеты у Украины до 2024 года

31 мая 2021 года Министерство финансов Украины сообщило, что правительство на внеочередном заседании впервые одобрило Бюджетную декларацию на ближайшие 3 года. Что предусматривает декларация, рассказываем далее.
Что известно о Декларации
В Минфине рассказали, что в среднесрочной перспективе усилия Правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.
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Обратите внимание, что при разработке Бюджетной декларации были учтены цели и приоритеты, определенные программой президента, Программой деятельности Кабмина и Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.
Основные приоритеты бюджетной политики, определенны Бюджетной декларацией:
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- формирование чистой и безопасной окружающей среды;
- развитие административных услуг и их цифровизация;
- усиление энергонезависимости;
- создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
- обеспечение качественной, современной, доступного и инклюзивного образования;
- обеспечение качественного уровня медицины;
- повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
Бюджетная декларация состоит из:
- общих показателей доходов и финансирования госбюджета,
- общих предельных показателей расходов госбюджета,
- размера минимальной заработной платы,
- прожиточного минимума и других целей государственной политики.