Что известно о Декларации

В Минфине рассказали, что в среднесрочной перспективе усилия Правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

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Обратите внимание, что при разработке Бюджетной декларации были учтены цели и приоритеты, определенные программой президента, Программой деятельности Кабмина и Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года. 

Основные приоритеты бюджетной политики, определенны Бюджетной декларацией:

  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие агропромышленного комплекса;
  • формирование чистой и безопасной окружающей среды;
  • развитие административных услуг и их цифровизация;
  • усиление энергонезависимости;
  • создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
  • обеспечение качественной, современной, доступного и инклюзивного образования;
  • обеспечение качественного уровня медицины;
  • повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
Декларация – это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проектов государственного бюджета на 2022 год, рассказывают в Минфине. 

Бюджетная декларация состоит из:

  • общих показателей доходов и финансирования госбюджета,
  • общих предельных показателей расходов госбюджета,
  • размера минимальной заработной платы,
  • прожиточного минимума и других целей государственной политики.