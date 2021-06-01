Что известно о Декларации

В Минфине рассказали, что в среднесрочной перспективе усилия Правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

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Обратите внимание, что при разработке Бюджетной декларации были учтены цели и приоритеты, определенные программой президента, Программой деятельности Кабмина и Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

Основные приоритеты бюджетной политики, определенны Бюджетной декларацией:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистой и безопасной окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественной, современной, доступного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Декларация – это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проектов государственного бюджета на 2022 год, рассказывают в Минфине.

Бюджетная декларация состоит из:

общих показателей доходов и финансирования госбюджета,

общих предельных показателей расходов госбюджета,

размера минимальной заработной платы,

прожиточного минимума и других целей государственной политики.