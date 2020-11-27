Из-за недовыполнения плана по заимствованиям фискальный разрыв в 2020 году составит 3 миллиарда долларов. Правительство имеет несколько вариантов действий, как завершить год, максимально профинансировав расходы.

Ситуацию с выполнением Госбюджета-2020 прокомментировал в интервью ВВС-Украина министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, правительство имеет "план на случай событий А, Б и В – как действовать, чтобы завершить 2020 год так, чтобы максимально профинансировать все расходы, предусмотренные в бюджете".

По его словам, ситуация в стране очень сложная. В Минфине думают как закрыть текущий месяц и финансировать следующий.

Я не сижу в розовых очках и не хочу вас обманывать. Так сложилось, что значительная сумма денег до сих пор нам не поступила. Речь о более чем 3 миллиардах долларов, которые были заложены у нас в бюджете,

– отметил Марченко.

Украина планировала до конца 2020 года получить еще два транша от Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов. Марченко не отрицает, что один из них все еще может поступить. Больше о ситуации с траншами МВФ читайте здесь.

Обратите внимание! 26 ноября Кабмин утвердил проект Госбюджета на 2021 год ко второму чтению. Дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен в законопроекте, поданном на первое чтение, до 246,4 миллиарда гривен). Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона. Больше о Госбюджете-2021 читайте по ссылке.